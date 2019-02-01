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Украина оценила ущерб от российской «блокады» Азовского моря 

Lenta.ru 1 час назад
Морской отрасли Украины нанесен ущерб на сумму около 10 миллиардов гривен (более 23,5 миллиарда рублей) из-за блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года. Об этом заявил министр инфраструктуры республики Владимир Омелян в интервью УНИАН.
Киев заявил о планах на Керченский пролив
По его словам, данная сумма складывается из ущерба государственным предприятиям, «Администрации морских портов Украины» и в целом влияния ситуации на регион.
«Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря», — подчеркнул министр.
Чиновник утверждает, что сейчас ситуация с проходом судов по Керченскому проливу улучшилась, раньше они стояли в очереди по несколько суток. Каждое пятое судно, которое останавливала Россия, принадлежит европейским владельцам, заявил Омелян. Суточный простой оценивается в 10-50 тысяч долларов. Украина вместе с международными партнерами готовит «азовский пакет» санкций в ответ на действия России в Керченском проливе.
Москва отрицает обвинения в блокаде Азовского моря. Первый замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ Алексей Вольский в начале декабря заявлял, что российские пограничники действительно усиливали присутствие в Керченском проливе и Азовском море, однако не мешали проходу украинских судов.
Ситуация вокруг Керченского пролива обострилась 25 ноября, когда Россия задержала три украинских корабля, обвинив их в нарушении государственной границы. 24 моряка были арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. В приграничных областях Украины месяц действовало военное положение.
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Экономика , Видео , ФСБ , УНИАН
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