Орешкин сравнил ситуацию в ЕАЭС с «застрявшим лифтом»

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что переговоры в рамках ЕАЭС по ряду вопросов словно "застряли в лифте". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Есть одна страна, которая блокирует решение вопроса", — сказал Орешкин.

По его словам, решение некоторых вопросов в рамках ЕАЭС пришлось отложить на более поздние сроки.

Однако, Орешкин отказался называть, какая из стран-членов блокирует решение вопросов.

Ранее сообщалось, что в ЕАЭС одобрили решение о статусе Молдавии в качестве страны-наблюдателя.