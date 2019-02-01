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Орешкин сравнил ситуацию в ЕАЭС с «застрявшим лифтом» 

Газета.Ru + ещё 5 38 минут назад
Фото: Газета.ru
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что переговоры в рамках ЕАЭС по ряду вопросов словно "застряли в лифте". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Есть одна страна, которая блокирует решение вопроса", — сказал Орешкин.
По его словам, решение некоторых вопросов в рамках ЕАЭС пришлось отложить на более поздние сроки.
Однако, Орешкин отказался называть, какая из стран-членов блокирует решение вопросов.
Ранее сообщалось, что в ЕАЭС одобрили решение о статусе Молдавии в качестве страны-наблюдателя.
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Экономика , Азия , В мире , Европа , Наука , Наука и техника , Общество , Политика , Максим Орешкин , ЕАЭС
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