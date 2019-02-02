Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников

Российская экономика теряет около 2 миллиардов долларов ежегодно из-за грубых руководителей. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики , итоги их исследования приводит в субботу, 2 февраля, «Коммерсантъ».

Под враждебным или агрессивным поведением начальника специалисты ВШЭ подразумевали постоянное унижение подчиненных, их подавление, оскорбления и грубое обращение. Список не включает физическое и сексуальное насилие, которые преследуются по закону.

Согласно опросу, с такими руководителями так или иначе сталкивались более половины респондентов — 56 процентов. Чаще всего их заставляли делать рутинную и неквалифицированную работу (24 процента), ставили их перед фактом нововведений без предварительного обсуждения (23 процента), устраивали «публичные порки» (22 процента), обманывали (19 процентов) и игнорировали их мнения и идеи (19 процентов).