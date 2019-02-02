Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.51
$
65.75
75.12
75.40
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.50
75.08
Индексы и котировки Brent
62.90
+0.00 Золото
1317.49
+0.02 РТС
1211.23
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
01.02
1.1460
+0.0095
18.01
1.1365
29.01
18.01
07.01

Производителей захотели заставить уважать ГОСТ 

Lenta.ru + ещё 8 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Росстандарт предлагает рассматривать недостоверную маркировку продукции ГОСТами как административное правонарушение. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова.
По его словам, наказанием может стать оборотный штраф в размере от одного процента годовой выручки компании-нарушителя и трех процентов при повторном нарушении.
Предложение уже поддержала госкомиссия по противодействию контрафакту на рынке, которой руководит глава Минпромторга Денис Мантуров. В ближайшее время инициативу направят в правительство.
Сейчас ответственность за недобросовестную маркировку продукции значком ГОСТ отсутствует. В Национальной системе сертификации, которая гарантирует соответствие заявленному ГОСТу, на данный момент зарегистрировано порядка тысячи наименований. По каждому из них проверки проходят не реже раза в год.
В январе сообщалось, что ряд торговых сетей и производителей продуктов питания подписали Кодекс добросовестных практик, согласно которому отказались работать с поставщиками, уличенными в регулярном фальсифицировании продукции.
Соглашение заключили, в частности, такие сети, как X5 Retail Group (владеет брендами «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), «Ашан», «Магнит»и «Дикси». Со стороны производителей такое обязательство на себя взяли отраслевые союзы, в том числе «Русбренд», «Союзмолоко», «Руспродсоюз», «Национальная мясная ассоциация» и «Рыбный союз».
Последние новости
Путин заявил о приостановке участия России в ракетном договоре ВМФ России получил вызывающие галлюцинации системы Над Кубой взорвался метеорит
Комментарии
Экономика , Денис Мантуров , Минпромторг , "Магнит" , X5 Retail Group , Ашан , Дикси
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение