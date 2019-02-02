Производителей захотели заставить уважать ГОСТ

Росстандарт предлагает рассматривать недостоверную маркировку продукции ГОСТами как административное правонарушение. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова.

По его словам, наказанием может стать оборотный штраф в размере от одного процента годовой выручки компании-нарушителя и трех процентов при повторном нарушении.

Предложение уже поддержала госкомиссия по противодействию контрафакту на рынке, которой руководит глава Минпромторга Денис Мантуров . В ближайшее время инициативу направят в правительство.

Сейчас ответственность за недобросовестную маркировку продукции значком ГОСТ отсутствует. В Национальной системе сертификации, которая гарантирует соответствие заявленному ГОСТу, на данный момент зарегистрировано порядка тысячи наименований. По каждому из них проверки проходят не реже раза в год.

В январе сообщалось, что ряд торговых сетей и производителей продуктов питания подписали Кодекс добросовестных практик, согласно которому отказались работать с поставщиками, уличенными в регулярном фальсифицировании продукции.