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На Крым потратят еще сотни миллиардов рублей 

Lenta.ru + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что утвердил и подписал государственную программу по развитию Крыма и Севастополя до 2022 года. Слова главы кабмина передает ТАСС.
«Я утвердил государственную программу по развитию Республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства», — заявил Дмитрий Медведев в ходе заседания с заместителями главы правительства.
В общей сложности за эти годы на развитие региона будет потрачено 310 миллиардов рублей. Деньги на реализацию этой программы, по словам премьера, уже заложены. Медведев подчеркнул, что реализация госпрограммы позволит решить все проблемы полуострова, которые тормозят развитие региона. Половина всех расходов госпрограммы придется как раз на 2019 год.
В декабре 2018 года власти Крыма потребовали от правительства выделить дополнительные 200 миллиардов рублей из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию региона вплоть до 2022 года. Необходимость дополнительного финансирования региональные власти объясняли наличием объектов, которые внесли в программу дополнительно.
Изначально ФЦП по развитию Крыма была принята в 2014 году, документ принимал бюджет развития региона вплоть до 2022 года. Общий объем финансирования по программе составлял 877,8 миллиарда рублей.
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Экономика , Дмитрий Медведев , ИТАР-ТАСС
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