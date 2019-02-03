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Орешкин рассказал, где предпочитает проводить отпуск 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" о том, что предпочитает отдыхать на курортах страны, в том числе в Крыму и Краснодарском крае.
Вопросы развития туризма обсуждались на прошедшем заседании правительства, которое провёл президент России Владимир Путин. Одним из докладчиков стал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который вернулся в Москву с форума в Давосе.
"И в Крым езжу, и в Краснодарский край. Вообще люблю попутешествовать по стране", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о выборе места для отпуска.
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Экономика , Политика , Максим Орешкин , Владимир Путин , Минэкономразвития
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