Орешкин рассказал, где предпочитает проводить отпуск

Вопросы развития туризма обсуждались на прошедшем заседании правительства, которое провёл президент России Владимир Путин. Одним из докладчиков стал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который вернулся в Москву с форума в Давосе.