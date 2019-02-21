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Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 51 1 час назад
Фото: EPA
Глава американского государства Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины на товары из ЕС.
На вопрос о том, может ли Вашингтон ввести новые пошлины, Трамп ответил: «Мы, конечно, думаем об этом», — передает ТАСС.
По его словам, США хотят заключить с ЕС соглашение, но с Европой «очень сложно договариваться». Как заявил Трамп, «с ЕС было сложно уже много лет».
Он сказал, что США введут пошлины, если договориться не удастся.
Летом после обоюдных пошлин делегация ЕС согласилась ослабить ограничения на импорт из США. Позднее Трамп объявил об «открытии Европы» для фермеров США.
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