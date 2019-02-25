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Трамп захотел закончить торговую войну с Китаем 

Lenta.ru + ещё 89 26 минут назад
Фото: epa
Президент США Дональд Трамп отсрочил введение пошлин на китайские товары в связи с «продуктивными переговорами» с китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом он написал в Twitter.
Глава государства пояснил, что Вашингтон добился значительного прогресса в обсуждении важных торговых вопросов. В частности, лидеры стран обсуждали такие сферы, как интеллектуальная собственность, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта и многие другие.
Трамп добавил, что отодвигает срок повышения тарифов на китайские товары, ранее намеченный на 1 марта. Кроме того, он позвал китайского коллегу на саммит в резиденцию Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение между сторонами.
«Очень хорошие выходные для нас и Китая!» — написал американский лидер.
20 февраля США озвучили Китаю условие, выполнение которого приведет к прекращению торговой войны между странами. От Пекина требуется прекратить искусственное занижение курса юаня.
Торговая война между Китаем и США началась в январе прошлого года с ведения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей. Впоследствии повышенные тарифы распространились на множество товаров, в том числе европейские. В декабре 2018 года Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины до марта. За это время стороны должны провести переговоры и заключить всеобъемлющее торговое соглашение.
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Комментарии
Экономика , Цзиньпин Си , Дональд Трамп
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