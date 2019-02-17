Трамп заявил об «очень продуктивных» переговорах по торговле с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп назвал переговоры по торговле, которые состоялись в Китае «очень продуктивными».

«Торговые посредники только что вернулись из Китая, где встречи по торговле были очень продуктивными. Сейчас на встречах со мной в Мар-а-Лаго рассказывают детали», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Он добавил, что «тем временем миллиарды долларов оплачиваются Соединенным Штатам Китаем в виде торговых тарифов».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может отложить намеченное на 1 марта повышение пошлин на китайскую продукцию в случае достижения прогресса по вопросу торгового соглашения между странами.