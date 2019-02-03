Будем есть хуже, но меньше: как недоедают россияне

В последние годы из-за падения доходов люди все чаще выбирают более дешевые или акционные продукты, треть граждан стали покупать меньше еды. Объемы упаковок базовых продуктов стремительно сокращаются. Взрослые порции в столовых уменьшили до 100 граммов, порции школьных обедов — до 50 г. Люди стали питаться ощутимо хуже и меньше, появляются сигналы о недоедании. Колумнист «Газеты.Ru» Анастасия Миронова разбирается, как мы докатились до такого.

В правительстве задумались о возвращении к старой доброй советской витаминизации продуктов, когда от серьезных проблем со здоровьем плохо питающееся население спасали витаминно-минеральными добавками. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил составить список продуктов, которые должны быть в обязательном порядке витаминизированы.

Мера эта обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы, которая занимается стратегией повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года. В первую очередь на полки магазинов должны поступить йодированная соль и молоко с добавлением витаминов A и D.

Очевидно, что витаминизация продуктов питания задумана с целью профилактики витаминной недостаточности. И она в нашей стране уже проводилась. В СССР в обязательном порядке обогащали нутриентами целый перечень продуктов питания. И это было связано именно со скудностью рациона.

Так, в бутербродный маргарин добавляли ретинол, в муку — тиамин, рибофлафин, никотиновую кислоту, в молоко и сахар-рафинад — аскорбиновую кислоту. В детских и производственных столовых добавляли в напитки витамин С. Кроме того, все молоко для детей до трех лет обогащали также ретинолом и кальциферолами, то есть витаминами A и D. И давали витаминные напитки. Широко популярный в советское время березовый сок был на самом деле сладкой витаминной водой, которую настаивали на березовых чурках для придания им запаха.

Поили березовым соком для имитации разнообразия рациона и введения витаминов. Потому что из естественного рациона люди их не получали. Ретинол в маргарин добавляли, так как люди ели мало сливочного масла, содержащего витамин А, в молоко для детей его клали, потому что и молока мало пили, и разбавляли его повсюду, и порошковое молоко было в детских садах.

Витаминизация муки проводилась по тем же причинам: условия производства и хранения, продленные сроки годности муки, использование для выпечки и продажи прогорклой продукции не способствовали сохранению в муке витаминов. Кроме того, все понимали, что хлебом в частных хозяйствах кормят птиц и скот, который на одной лишь плохой муке и воде не вырастет.

В советское время люди ели мало и плохо. И никакие воспоминания о вкуснейшем пломбире это не опровергнут. Продукты в СССР стоили дорого, их не хватало, большую часть времени существования страны она жила в условиях дефицита. Чтобы население не протянуло ноги, продукты витаминизировали.

Эти времена возвращаются. Детское питание у нас не прекращали витаминизировать. Хлынувшие на рынок детские каши, печенье, смеси, молочные напитки с 90-х годов витаминизированы. Что делается производителями-транснациональными корпорациями только для стран, где дети не получают достаточных нутриентов из рациона. То есть, если крупная международная компания добавляет в детские каши, произведенные для России, примерно столько же витаминов и минералов, сколько кладет их в свою продукцию для стран Африки, она считает, что по скудности рациона российские дети ближе к детям Судана, чем к малышам Швейцарии.

Поверить в это трудно, тем не менее проблема недоедания в России существует и даже в становится все более актуальной.

В медиа буквально шквалом посыпались результаты различных социологических, маркетинговых опросов, показывающих, что прямо сейчас от 63% до 91% россиян вынуждены экономить на еде.

Причем граждане не просто переключились на более дешевые и акционные товары, а стали покупать меньше продуктов. В основном экономят на рыбе, фруктах, мясе.

Примечательно, что как раз когда страна встала перед необходимостью серьезно экономить на питании, Минздрав опубликовал новые рекомендации для рациона и осудил граждан за то, что те едят мало белка, овощей, фруктов и переедают углеводов.

Но переедать мяса и фруктов они не могут себе позволить. Базовая еда в России стала уже существенно дороже, чем в наиболее благополучных развитых странах. Четыре пинты цельного молока, то есть 2,272 л, в Великобритании стоят 1,09 фунта — 94 рубля. Стандартная буханка пшеничного хлеба, белого или цельнозернового, обходится британцу в 55 пенсов — 48 рублей. Буханка 800 гр. !

В России, для сравнения, сегодня хлеб продают в среднем в нарезке по 330 гр. И испечен он порой с добавлением фуражного зерна. Полкило сливочного масла в Финляндии можно купить за 2,6 евро, 195 рублей. Твердый сливочный сыр — 5 евро, или 375 рублей, есть еще дешевле. И это будут гарантированно неподдельные сыр и масло. Неслучайно жители приграничных регионов и весь Санкт-Петербург ездят в Финляндию за едой. Раньше поездки в «Финку» часто сопровождались признаками роскошной жизни, люди набирали много товаров сверхпотребления. Но сейчас все более популярны экономичные туры, в которых покупатели едут в целях экономии.

И сетевые магазины в Финляндии даже стали предоставлять для петербуржцев бесплатные автобусы, чтобы они ездили к ним за продуктами. И люди едут. Покупают впрок масло, сыр, кофе, чай, макароны, потому что дешевле, экономия выходит значительная. И качество несравнимое.

Скоро соль будут возить, если ее станут обязательно йодировать, потому что нормально питающимся людям йодированная соль не нужна, а при ряде заболеваний она даже противопоказана.

Сегодня доступ к недорогой качественной еде есть лишь у небольшого числа жителей приграничных регионов. Остальные выживают. На еде экономят, еда дорогая и ее мало. Неслучайно казус с девятью яйцами всколыхнул общественное мнение только сейчас, хотя новая фасовка яиц в России практикуется не первый год и конкретно в случае с Вараксинской птицефабрикой никакой попытки обмана потребителя не было, потому что вряд ли квадратный контейнер на девять яиц можно выдать за прямоугольный на десять.

Судя по всему, россияне просто взорвались от продолжительного недовольства уменьшением упаковок.

В молоке уже может быть 928 мл, в бутылке питьевого йогурта — 290 мл вместо полулитра, в коробке сока — 970 мл. Крупы фасуются по 800 гр., появились 100-граммовые пачки сливочного масла.

Порции в кафе и столовых тоже уменьшились. Резкое их сокращение произошло в конце лета, вторая волна — после нового года. Сегодня в сетевых недорогих кафе Москвы и Петербурга средние порции салата — 80-100 гр., порция гарнира — 125 гр., порция рыбы или мяса — 100-125 гр. За год средний чек в столовой в центре Санкт-Петербурга вырос минимум на 10% и теперь составляет около 250 рублей, но порции очень уменьшились. На 200 рублей сегодня можно взять в столовой 80 гр. «Селедки под шубой», 125 гр. риса, тефтель 80 гр., суп 180 мл, хлеб или овсяную булочку 15 гр., компот.

Порции в школьных и садичных столовых стали катастрофически маленькими. О резком сокращении объема школьных обедов стали массово сообщать в 2015 году. В некоторых регионах норму выдачи продуктов школьникам снизили в четыре раза.

А вот первый навскидку найденный отчет о спонтанной проверке школьных порций. Тула, 2016 год, обед в школе: 50 гр. сырой капусты, 100 гр. макарон, 50 гр. сосиски, 10 гр. соленых огурцов, 200 мл супа из картошки и макарон, 35 гр. хлеба. Все! Вероятно, с тех пор нормы еще уменьшились. Странно говорить, будто дети голодают только в Кемеровской области, да и то, якобы, под вопросом. Голодают уже много где. Потому что дома у них на еде экономят, в школах недокладывают.

А ведь основной рост цен на еду еще впереди. Увеличение НДС пока не сказалось значительно на ценах, но скажется. В июле ожидается значительное подорожание молочных продуктов, так как вступят в силу новые правила продажи молочных продуктов, их будут разделять на молочные и молокосодержащие, то есть произведенные с применением растительных жиров, крахмала. Это потребует новых расходов на оформление витрин, маркировку, а, главное, освободит чистые молочные продукты от демпинга их растительных конкурентов. Одна только эта мера, по прогнозам экспертов, способна поднять цены в молочном сегменте на 7-10%.

Еще на 6-7% подорожает хлеб. Об этом давно предупредили россиян в «Руспродсоюзе» и еще раньше говорили в Российском союзе хлебопекарной промышленности. Потому что мука подорожала, зерно хлебопекарных сортов нового урожая выросло в цене на 40%. Фуражная пшеница, в применении которой хлебопеки признались еще пару лет назад, подорожала вдвое. Плюс — дорожает бензин. Сильный скачок цен на хлеб случится, как только пекари исчерпают запасы муки из позапрошлогоднего зерна.

Самый оптимистичный прогноз по инфляции на этот год — 5,5%. Его делает Центробанк . Это означает, что продукты подорожают еще больше, т. к. общие показатели инфляции сдерживают, например, цены на предметы роскоши, красную икру, шоколад, которые не растут и корректируют общую динамику. Чтобы оценить, насколько в реальности растут цены в России на еду, достаточно знать, что за минувший год яйца подорожали на 25,9%, сахар — на 28,3%, мясо и птица — на 9,7%, хлеб — на 5,2%. Общая инфляция в минувшем году составила 4,3%, а рост цен на продукты, за исключением алкоголя — 5,1%.

В стране сегодня значительно больше половины всего населения находятся в зоне так называемых потребительских рисков. Это люди, которые не могут себе позволить незапланированные траты на покупку бытовой техники, лечение или уход на больничный, либо таковые расходы оборачиваются для них долгами и резким падением уровня жизни.

Для этих людей экономия на питании — залог выживания домохозяйства. Росстат насчитывает в стране всего 13,3% бедных, то есть людей, чей доход меньше прожиточного минимума. Такая оценка называется концепцией абсолютной бедности. Если для определения реального числа бедности Россия перейдет к европейской модели оценки, число бедняков может вырасти до более чем 20%. И примерно такие проценты бедных демонстрируют независимые исследования и опросы последнего года.

В России едва ли не четверть населения живет за чертой ужасающей бедности. И, по данным РАНХиГС, осенью прошлого года только 28,3% граждан находились в зонах потребительского комфорта. То есть могли пережить покупку бытовой техники или лекарств без удара по рациону питания. Люди стали есть хуже и меньше. И с этим фактом правительству придется теперь что-то делать.