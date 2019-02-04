Россия задала курс: центробанки меняют доллары на золото

В минувшем году мировые центробанки скупили рекордное почти за полвека количество золота — на 27 миллиардов долларов. Самым крупным покупателем драгоценного металла выступил Банк России , приобретя 274 тонны золота, в том числе на доллары, вырученные от продажи государственных облигаций США. Почему процесс избавления от американского долга набирает обороты во всем мире и зачем регуляторы делают ставку на слитки — в материале РИА Новости

Россия — рекордсмен

По подсчетам World Gold Council, объем золота на балансе центральных банков за год вырос на 651 тонну. Это рекорд с 1971-го, когда США отказались от "золотого стандарта". Почти половину закупок — 274 тонны — совершил Банк России.

Сейчас в распоряжении российского ЦБ 2112 тонн золота — максимум за всю историю современной России.

В 1991 году в наследство от СССР России досталось лишь 290 тонн благородного металла. После "лихих девяностых" золотой запас начал восстанавливаться. Десять лет назад на золото приходилось 3,5 процента золотовалютных резервов страны (519 тонн).

В данный момент международные резервы Банка России оцениваются в 462 миллиарда долларов, из которых 18,6 процента (86,9 миллиарда долларов) — это золото. Драгоценным металлом ЦБ запасается параллельно с сокращением вложений в американские гособлигации, начавшимся в апреле с распродажи этих бумаг на общую сумму более 80 миллиардов долларов.

По данным американского Минфина, в ноябре Россия вновь уменьшила вложения в госдолг США почти на два миллиарда долларов.

Облигаций американского казначейства на балансе ЦБ осталось лишь на 12,814 миллиарда. Беспрецедентные масштабы сокращения, если учесть, что еще в 2010-м вложения в трежерис приближались к 180 миллиардам долларов.

Как объяснил РИА Новости профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин , главная причина продажи американских бумаг — санкции Вашингтона.

Вложения в золото серьезно ослабляют зависимость Центробанка от любой валюты — в первую очередь американской. Более того, основную часть золота для резервов Банк России покупает на внутреннем рынке, что позволяет обходиться в этих операциях без долларов.

"Россия располагает полноценной производственной инфраструктурой, от добычи до переработки золота, так что увеличение запасов драгметалла выглядит вполне логичным", — отмечает Филип Ньюман, директор консалтинговой компании Metals Focus.

Остальные берут пример

Второй крупнейший покупатель драгоценного металла после России — Турция, за год нарастившая золотой запас на 51,5 тонны. Одновременно Анкара, пострадавшая от экономического давления Вашингтона, тоже избавляется от американских долговых бумаг. С конца 2017-го ЦБ Турции продал больше половины принадлежавших ему облигаций правительства США.

"Многие центробанки развивающихся стран сильно зависят от доллара. Для управления этим риском им нужно увеличить долю золота в своих портфелях", — отметил Алистер Хьюит, руководитель отдела анализа рынков World Gold Council.

Аналитики поясняют: золото — это "валюта без гражданства", легко конвертируемая в денежную единицу любой страны, и сама по себе высоколиквидный актив. Именно поэтому ряд государств охотно меняет доллары на драгметалл, чтобы застраховаться от непредсказуемых действий Вашингтона.

"Правительства и рынки по всему миру особенно обеспокоены протекционистской торговой политикой Трампа, способной ослабить доллар", — констатирует аналитик рынка золота, региональный управляющий Всемирного золотого совета в Японии Ицуо Тошима.

Настрой Страны восходящего солнца — второго по значимости кредитора Америки — весьма показателен. Осенью Банк Японии устроил большую распродажу американских гособлигаций, сократив портфель до 1,028 триллиона долларов — самого низкого уровня за семь лет. Правда, покупка золота не входит в число японских традиций: запас драгметалла на балансе центробанка страны не меняется с 2011 года — 765,2 тонны.

Зато другие азиатские государства подобными комплексами не страдают. С 2010-го Филиппины увеличили золотой запас на 20 процентов, до 200 тонн, Индонезия — на десять процентов, до 80,6 тонны.

Китай, аккумулировавший львиную долю госдолга США, похоже, все меньше заинтересован в том, чтобы кредитовать американскую экономику. Пекин сокращал позиции в казначейских облигациях пять месяцев подряд. В то же время КНР занимает шестое место в мире по золотому запасу — 1842,6 тонны золота, правда, это лишь 2,4 процента от золотовалютных резервов государства.

Пока Китай остается крупнейшим внешним держателем американских бумаг — 1,138 триллиона долларов. Это почти 20 процентов всего госдолга США, принадлежащего иностранцам. Если китайцы, например, в качестве ответа на торговые ограничения, сбросят значимый объем этих бумаг, нестабильность курса доллара и замедление экономики Вашингтону обеспечены.