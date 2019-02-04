Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.51
$
65.80
75.02
75.39
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.40
75.60
Индексы и котировки Brent
62.90
+0.00 Золото
1312.67
+0.00 РТС
1211.23
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1444
+0.0075
21.01
1.1369
31.01
21.01
09.01

Россия задала курс: центробанки меняют доллары на золото 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
В минувшем году мировые центробанки скупили рекордное почти за полвека количество золота — на 27 миллиардов долларов. Самым крупным покупателем драгоценного металла выступил Банк России, приобретя 274 тонны золота, в том числе на доллары, вырученные от продажи государственных облигаций США. Почему процесс избавления от американского долга набирает обороты во всем мире и зачем регуляторы делают ставку на слитки — в материале РИА Новости.

Россия — рекордсмен

По подсчетам World Gold Council, объем золота на балансе центральных банков за год вырос на 651 тонну. Это рекорд с 1971-го, когда США отказались от "золотого стандарта". Почти половину закупок — 274 тонны — совершил Банк России.
Сейчас в распоряжении российского ЦБ 2112 тонн золота — максимум за всю историю современной России.
В 1991 году в наследство от СССР России досталось лишь 290 тонн благородного металла. После "лихих девяностых" золотой запас начал восстанавливаться. Десять лет назад на золото приходилось 3,5 процента золотовалютных резервов страны (519 тонн).
В данный момент международные резервы Банка России оцениваются в 462 миллиарда долларов, из которых 18,6 процента (86,9 миллиарда долларов) — это золото. Драгоценным металлом ЦБ запасается параллельно с сокращением вложений в американские гособлигации, начавшимся в апреле с распродажи этих бумаг на общую сумму более 80 миллиардов долларов.
По данным американского Минфина, в ноябре Россия вновь уменьшила вложения в госдолг США почти на два миллиарда долларов.
Облигаций американского казначейства на балансе ЦБ осталось лишь на 12,814 миллиарда. Беспрецедентные масштабы сокращения, если учесть, что еще в 2010-м вложения в трежерис приближались к 180 миллиардам долларов.
Как объяснил РИА Новости профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, главная причина продажи американских бумаг — санкции Вашингтона.
Вложения в золото серьезно ослабляют зависимость Центробанка от любой валюты — в первую очередь американской. Более того, основную часть золота для резервов Банк России покупает на внутреннем рынке, что позволяет обходиться в этих операциях без долларов.
"Россия располагает полноценной производственной инфраструктурой, от добычи до переработки золота, так что увеличение запасов драгметалла выглядит вполне логичным", — отмечает Филип Ньюман, директор консалтинговой компании Metals Focus.

Остальные берут пример

Второй крупнейший покупатель драгоценного металла после России — Турция, за год нарастившая золотой запас на 51,5 тонны. Одновременно Анкара, пострадавшая от экономического давления Вашингтона, тоже избавляется от американских долговых бумаг. С конца 2017-го ЦБ Турции продал больше половины принадлежавших ему облигаций правительства США.
"Многие центробанки развивающихся стран сильно зависят от доллара. Для управления этим риском им нужно увеличить долю золота в своих портфелях", — отметил Алистер Хьюит, руководитель отдела анализа рынков World Gold Council.
Аналитики поясняют: золото — это "валюта без гражданства", легко конвертируемая в денежную единицу любой страны, и сама по себе высоколиквидный актив. Именно поэтому ряд государств охотно меняет доллары на драгметалл, чтобы застраховаться от непредсказуемых действий Вашингтона.
"Правительства и рынки по всему миру особенно обеспокоены протекционистской торговой политикой Трампа, способной ослабить доллар", — констатирует аналитик рынка золота, региональный управляющий Всемирного золотого совета в Японии Ицуо Тошима.
Настрой Страны восходящего солнца — второго по значимости кредитора Америки — весьма показателен. Осенью Банк Японии устроил большую распродажу американских гособлигаций, сократив портфель до 1,028 триллиона долларов — самого низкого уровня за семь лет. Правда, покупка золота не входит в число японских традиций: запас драгметалла на балансе центробанка страны не меняется с 2011 года — 765,2 тонны.
Зато другие азиатские государства подобными комплексами не страдают. С 2010-го Филиппины увеличили золотой запас на 20 процентов, до 200 тонн, Индонезия — на десять процентов, до 80,6 тонны.
Китай, аккумулировавший львиную долю госдолга США, похоже, все меньше заинтересован в том, чтобы кредитовать американскую экономику. Пекин сокращал позиции в казначейских облигациях пять месяцев подряд. В то же время КНР занимает шестое место в мире по золотому запасу — 1842,6 тонны золота, правда, это лишь 2,4 процента от золотовалютных резервов государства.
Пока Китай остается крупнейшим внешним держателем американских бумаг — 1,138 триллиона долларов. Это почти 20 процентов всего госдолга США, принадлежащего иностранцам. Если китайцы, например, в качестве ответа на торговые ограничения, сбросят значимый объем этих бумаг, нестабильность курса доллара и замедление экономики Вашингтону обеспечены.
Последние новости
Умер рэпер Децл Под Калугой перевернулся автобус с детьми Западные читатели отреагировали на перехват Су-27 истребителя НАТО
Комментарии2
Экономика , Статьи , Олег Вьюгин , ВШЭ , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Рубль встревожит спокойствие из-за развала ДРСМД
Рынки Статьи
Россия прекращает вкладывать в американскую экономику
Рынки Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение