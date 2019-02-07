Китай создал серьезные проблемы для Газпрома в Европе

Необычное падение цен на газ на главном хабе Европы может создать трудности для Газпрома . Российский газ рискует столкнуться с серьезной конкуренцией со сжиженным природным газом, в том числе из США. Почему спотовые цены в Европе падают, когда на дворе зима, и справится ли Газпром с новой угрозой?

На европейском рынке газа наблюдается необычная ситуация. Зимой сезонный спрос на газ увеличивается, а следом и цены на спотовых площадках. Однако на этот раз стоимость газа, наоборот, упала. По итогам торгов 5 февраля средневзвешенное значение форвардных контрактов до конца 2019 года и спотовых цен с начала года опустилось до 230,8 доллара за тысячу кубометров.

Для сравнения: 1 октября 2018 года среднее значение форвардов 2019 года составляло 298 долларов, а в конце декабря 2018 года — 257 долларов за тысячу кубометров.

Почему в условиях пикового спроса на газ в отопительный сезон голубое топливо так подешевело в Европе?

Виноват в этом, как ни странно, Китай.

«На спотовые цены в Европе влияют азиатские рынки. В Азию пришли дополнительные игроки. В четвертом квартале 2018 года запустили четвертую очередь «Ямал-СПГ», увеличились мощности в Австралии, и в США появились дополнительные мощности по сжижению газа. В итоге сложилась интересная ситуация. Китайцы все больше закупают СПГ, в январе даже поставили новый рекорд по месячной закупке. При этом цены упали до 7 долларов за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ), потому что предложение идет еще более масштабное», — объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Китай ранее объявил о масштабном переходе с угля на газ и создал очень благоприятные ценовые условия для СПГ. Весь 2018 год цены держались высокими, потому что Китай, как пылесос, скупал с рынка все излишки. Все начали строить СПГ-заводы под этот рынок сбыта и под высокие цены. Но предложение стало догонять повышенный спрос в Китае, образовался переизбыток. Все это и повлияло на европейский рынок, что доказывает, что рынок газа становится глобальным», — добавляет собеседник.

Так, в январе 2019 года Китай импортировал 6,55 млн тонн СПГ, поставив новый рекорд за месяц. Предыдущий был в декабре 2018 года. Есть мнение, что Китай сам создал этот переизбыток предложения СПГ и сбил цены. Китайские трейдеры закупили слишком много СПГ и не смогли найти спрос на весь газ внутри страны. Поэтому они начали предлагать голубое топливо на внутренний рынок по более низким ценам, а также иностранным покупателям. Возможно, китайцы перестраховались для того, чтобы не повторить историю прошлой зимы, когда образовалась нехватка газа. Но к этой зиме китайцы подготовились хорошо: заполнили газовые хранилища топливом и нарастили импорт.

В Европе цены были ниже, чем в Азии. Поэтому в 2018 году, например, весь СПГ уходил в Китай, а Европе доставалось немного. Теперь же ценовая разница на двух рынках сгладилась, что привело к увеличению поставок СПГ в Европу. Не очень суровая зима и рост предложения сделали свое дело: и так невысокие цены на газ в Европе еще больше снизились на спотовых площадках.

«Цены в Азии и в Европе уже не сильно отличаются — разница всего в 20–30 долларов за тысячу кубометров газа. А когда цены на СПГ в Азии и Европе не так сильно различаются, трейдинговым компаниям, которые скупают СПГ в США, выгодней поставлять свой газ в Европу. Трейдеры выбирают, куда им поставлять, исключительно по экономическим факторам. Это конкуренция рынков. Теперь в Европу американский СПГ идет активнее», — добавляет Юшков.

Все это создает трудности для Газпрома, для которого 2019 год обещает быть более сложным, чем прошлый. В 2018 году газовые цены на споте в Европе были выше, чем по контракту с Газпромом. Теперь ситуация меняется.

«Зачастую возникает вопрос — дешевле купить на спотовой площадке, куда приходит СПГ и норвежский газ, или у Газпрома в рамках долгосрочного контракта? Иногда выгоднее купить на споте», — говорит Юшков.

Напомним, что стоимость российского газа по долгосрочным контрактам с европейцами зависит от нефтяных цен с лагом в 6–9 месяцев. После падения цены на газ вслед за обвалом нефти в 2014 году наметилась обратная тенденция. Российский газ с каждым годом дорожал. В 2017 году, по данным самого Газпрома, средняя стоимость экспортного газа выросла на 15,3% — до 181,5 доллара за тысячу кубометров, в 2018 году увеличилась почти на 23% — до 222,8 доллара за тысячу кубометров. И в 2018 году ожидается рост цены, потому что в прошлом году нефть доходила до 80 долларов за баррель.

В базовом сценарии Минэкономразвития РФ на 2019 год прописана среднегодовая цена в 232 доллара за тысячу кубометров, а в консервативном — 224,6 доллара. Стоимость газа на споте уже вплотную приближается к ценам на газ по контракту: во вторник она составила 220 долларов за тысячу кубометров.

Все это угрожает заработкам Газпрома в Европе. Два года подряд Газпром ставил рекорды по экспорту газа. В 2017 году поставил 194,4 млрд кубов газа, в 2018 году — 201,7 млрд кубов. В этом году Газпрому будет намного сложнее удержать объемы поставок на уровне 200 млрд кубов, не говоря уже о том, чтобы выйти на новый рекорд.

Первая проблема — это более низкие газовые цены на споте по сравнению с газпромовскими контрактами.

«Чтобы удержать долю на рынке, Газпром может сам начать выходить на спотовые площадки. Электронные торги он уже опробовал в 2017–2018 году с доставкой в голландский хаб», — говорит Юшков.

Это будет, по сути, скидка для европейцев. Хотя такая гибкость приведет к снижению поставок по долгосрочным контрактам.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться в Европе Газпром в этом году, — это плохой отбор европейцами газа из своих подземных хранилищ. Во-первых, зима не очень суровая в Европе. Во-вторых, потребитель выбирает покупку газа на споте, а не отбор из ПХГ (так как для закачки покупали газ по более высокой цене).

«Это может привести к тому, что в европейских подземных хранилищах к концу отопительного сезона останется довольно большой объем газа. Запасы в европейских ПХГ сейчас уже больше, чем они были на ту же дату прошлого года», — говорит эксперт ФНЭБ.

Это значит, что после зимы в 2019 году европейцам надо будет закупать меньше газа для закачки в свои ПХГ.

Возможно, экспорту российского газа сможет помочь продолжающееся падение добычи в самой Европе. Она падает у Нидерландов, у Великобритании, и проблемы с добычей в 2019 году должны начаться у Норвегии, говорит Юшков.

Благополучие Газпрома в Европе во многом также зависит от Китая.

«Если в Поднебесной начнется новый этап перехода с угля на газ, то в Китае появится дополнительный спрос, который поглотит те дополнительные мощности по СПГ, которые были введены. И тогда ситуация вернется к тому, что было в 2018 году. Китай снова соберет весь газ с рынка, как пылесос, цены в Азии станут высокими. Такой сценарий был бы благоприятным для Газпрома», — говорит Игорь Юшков.

В противном случае 2019 год может запомниться гораздо более жесткой конкуренцией Газпрома с поставщиками СПГ. Газпрому придется изменяться вслед за рынком, подстраиваться к новым условиям, чтобы сохранить свою долю рынка, в том числе снижая цены за счет торгов на споте.