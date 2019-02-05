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Росстат объяснил рекордный рост экономики 

Lenta.ru + ещё 38 43 минуты назад
Росстат объяснил, на чем основана его оценка ВВП России за 2018 год, показавшая рекордный рост этого показателя за последние шесть лет.
При расчетах ведомство опиралось на предварительную оценку основных макроэкономических показателей и статистические данные о результатах деятельности организаций за год. Также в Росстате использовали информацию об исполнении консолидированного бюджета России, оценку платежного баланса и индексы внешней торговли.
В ведомстве уточнили, что для тех показателей, о которых пока нет сведений, были взяты соотношения 2017 года. Результаты расчетов будут уточняться в сроки, определенные в Федеральном плане статистических работ.
Ранее 4 февраля Росстат сообщил, что ВВП России вырос в 2018 году на 2,3 процента. Это наивысший показатель с 2012 года. Тогда рост экономики составил 3,7 процента и с тех пор снижался. В 2015 году ВВП сократился на 2,5 процента.
Нынешний рост превзошел прогноз Минэкономразвития, в соответствии с которым ожидалось улучшение прежних показателей на 2 процента. Экономисты критиковали расчеты ведомства и заявляли, что данные с большой долей вероятности сфальсифицированы и не соответствуют действительности.
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Комментарии56
Экономика , Видео , Росстат , Минэкономразвития
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