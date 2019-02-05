Рекорды статистики: почему в России подскочили темпы роста экономики

Российская экономика выросла по итогам прошлого года на 2,3% — это максимальные темпы с 2012 года. Показатель превышает все ранее сделанные прогнозы, даже последнюю январскую оценку Минэкономразвития . Но это «перевыполнение плана» всего лишь статистическая иллюзия — основной прирост дали пересчитанные показатели по строительству. При этом аналитики называют даже два с лишним процента невысоким темпом роста, и считают, что в этом году он опять упадет.

Росстат и его руководитель Павел Малков, работающий в своей должности полтора месяца, преподнесли правительству неожиданный подарок. Темпы роста ВВП в прошлом году составили 2,3%, превысив заложенные в прогноз 1,8%. Они оказались даже выше оценки Минэкономразвития в 2% опубликованной 25 января. И так быстро экономика России не росла с 2012 года.

Напомним, что Павел Малков сменил на посту главы Росстата Александра Суринова в конце прошлого года. Во многом это было связано с претензиями к качеству статистики. Но теперь уже Малков, работавший до этого именно в Минэке, выдает весьма неоднозначные данные, придав старой дискуссии актуальное звучание.

Из отраслей экономики наибольший рост показали финансы и страхование (6,3%), сектор гостиниц и предприятий общественного питания (6,1%) и строительство (4,7%). В минусе на 2% сельское хозяйство и деятельность домашних хозяйств.

Рост финсектора вполне объясним — в прошлом году банки показали прирост активов (6, %), вкладов населения (6,5%), прибыли (в 1,7 раза) и объемов кредитования. Совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за год увеличился на 10,7%, отчитался ранее Банк России

Что касается гостиниц и общепита, то тут максимально позитивный результат дало проведение Чемпионата мира по футболу в июне-июле прошлого года.

А вот рывок стройки, который главным образом и обеспечил ускорение темпов роста ВВП, стал настоящим сюрпризом для всех аналитиков. Тем более, что, по данным самого Росстата, ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в прошлом году снизился как по площади, так и количеству сооружений. В частности, жилья в 2018 году было сдано 75,3 млн кв. м. против 79,2 миллионов квадратов годом ранее.

Все дело в том, что Росстат пересчитал данные по строительству в январе. Теперь ведомство считает, что объем строительных работ вырос в 2018 году на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла всего плюс 0,5%.

Главный вклад в этот пересмотр внесли, по версии Минэкономразвития, обновленные цифры по Ямало-Ненецкому АО.

«Согласно данным за 9 месяцев 2018 года до пересмотра статистики, объем строительных работ составлял 97 млрд руб., в то время как инвестиции в здания (включая жилые) и сооружения по Ямало-Ненецкому автономному округу за тот же период составили 592 млрд руб. Вероятно, при пересмотре данных указанное расхождение было устранено (что составляет ~6% от совокупного объема работ по виду деятельности «Строительство» в целом по Российской Федерации за 2018 год)», — отмечалось в специальном комментарии Минэкономразвития.

Директор аналитического департамента компании «Локо-инвест», экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Кирилл Тремасов , назвал новые цифры по строительству «скандальными», а попытку Минэка объяснить прошлогодний строительный бум «крайне нелепой».

По его мнению, из статистики следует, что ещё до пересмотра данных Росстат зафиксировал бурный рост объёмов строительства в регионе. За 9 месяцев их рост составил в номинальном выражении 11,6% год к году, а за 11 месяцев ускорился до 93%.

«Я в полном недоумении от столь безграмотной версии Минэка. Главное, непонятно, зачем надо было так спешить (видно, что записка подготовлена на скорую руку без погружения в тему). Похоже, Орешкина всё-таки попросили объяснить, что там опять за хрень со статистикой творится. И объяснение его явно оказалось неудачным», — написал он на своей странице в Facebook.

На это министр экономического развития Максим Орешкин также через соцсеть ответил, в «современном мире информационной открытости, если бы хоть раз кто-то дал команду что-то подкрутить, это стало бы сразу известно всем».

«У нас с Росстатом высокая китайская стена, поэтому мы также периодически удивляемся цифрам и пытаемся найти им объяснение», — написал он.

Кроме того, ответил министр и лично Кириллу Тремасову, заявив, что предлагал ему «когда Кирилл еще работал в министерстве» заниматься вопросами повышения качества статистики, но тот отказался.

«Ведь быть публичным комментатором в роли «срывающего покровы» гораздо проще, чем планомерно и напряженно с высокой нагрузкой работать в непубличной плоскости для того, чтобы шаг за шагом делать жизнь в нашей стране лучше», — написал он. «У каждого свой выбор, и бог каждому судья», — резюмировал Орешкин.

Дискуссия продолжилась подробным описанием Кириллом Тремасовым того, что именно Орешкин предлагал ему, и почему он отказался. По окончании дискуссии глава Минэкономразвития предложил своему бывшему сотруднику работу в Центре стратегических разработок. В понедельник Тремасов сказал «Газете.Ru» , что не будет комментировать свежие данные Ростата, поскольку ведомство «сегодня выложило много всего. так что надо разбираться».

Позитивный пересмотр стройки позволил «раскачать» рост ВВП. По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, по весу в ВВП строительство — одна из крупнейших отраслей после торговли), обрабатывающей и добывающей промышленности, операций с недвижимостью, госуправлением и транспортом.

В данной ситуации все упирается именно в методику подсчета, что в итоге весьма существенно влияет на конечный результат. Если ранее объемы строительства учитывались по фактически выполненным работам, то теперь Росстат взял за основу объемы инвестиций в строительство, отмечает Алексей Коренев , аналитик ГК «Финам». Новые цифры учитывают начало реализации «Новатэком» $27-миллиардного проекта «Ямал СПГ», отмечает он.

«Мотивация вполне понятна — за счет 11-кратного увеличения цифр по объемам строительства (а на самом деле — объёмам инвестирования в строительство), рост ВВП страны был пересмотрен. Беда в том, что в результате таких подсчетов будет сформирована высокая база, от которой придется отталкиваться в последующие годы. Но у нас еще много направлений, где можно будет пересматривать методики подсчета, чтобы подогнать цифры под более красивые», — говорит аналитик.

Неделю назад консенсус-прогноз по росту ВВП был на уровне 1,6-1,8%, отмечает Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант « БКС Брокер ». Прибавка в 0,5% в основном за счет строительной отрасли «выглядит спорной, хотя, в условиях ускорения роста добычи полезных ископаемых, рост в строительстве выглядит закономерным, но не на такие цифры».

Скорее всего, некий подъем действительно есть, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Проблема в том, что даже рост на 2,3% в год — это все равно очень мало для экономики, которая только что пережила кризис и которая относится к классу развивающихся. А экономики развивающихся стран последние 10 лет росли в среднем на 5.5% в год», — подчеркивает он.

По его мнению, у России для этого тоже есть возможности: и эффект низкой базы, и низкая производительность, и стоимость труда, и наличие множества незанятых ниш для малого и среднего бизнеса.

Но все это упирается в жесткую кредитно-денежную политику, наличие большого количества регулярных ограничивающих факторов, а также большой объем непроизводительных сил в экономике, например, силовых структур, считает эксперт.

Если бы оценка роста ВВП США была опубликована на американских площадках, то это сразу привело бы к росту курса доллара. В России публикация таких данных не приводит к укреплению рубля, уверен Жарский. Участники рынка понимают: рост на 2,3% может быть в один момент съеден внезапной девальвацией или ужесточением санкций.