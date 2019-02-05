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Россия и Иран придумали способ насолить США 

Lenta.ru + ещё 15 2 часа назад
Москва и Тегеран отказались от взаимного расчета в долларах и перешли на оплату товаров в национальных валютах, рассказал посол России в Иране Леван Джагарян, которого цитирует ТАСС.
«Мы уже, по сути, отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости — на евро, при отсутствии других вариантов», — сказал он.
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По его словам, это сложная задача, но обе страны имеют потенциал для ее выполнения. Также дипломат указал, что переход на взаиморасчеты в национальных валютах с Ираном может иметь «жизненно важное значение».
В 2018 году США, вышедшие из «ядерной сделки» с Ираном, наложили на страну новые санкции, включающие в том числе запрет для центрального банка на расчеты в долларах.
В ноябре прошлого года Белый дом обвинял Россию и Иран в налаживании нелегальной схемы поставок нефти в Сирию. В ней якобы был задействован иранский ЦБ, переводивший крупные денежные суммы Москве, и российский «Мир Бизнес Банк», подконтрольный иранскому Bank Melli Iran.
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Экономика , Видео , Рынки , Мир Бизнес Банк , Сбербанк России , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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