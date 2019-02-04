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Порошенко продлил запрет на продажу украинских земель 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление моратория на продажу сельхозземель Украины до 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт президента.
"Возвращен с подписью от президента", — говорится на сайте парламента.
Закон о моратории на продажу сельхозземель Украины действует 14 лет. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что украинские власти снимут данное ограничение в рамках земельной реформы.
В начале прошлого года Порошенко рассказал о главных реформах для Украины в 2018 году. В их числе была земельная реформа страны.
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