Порошенко продлил запрет на продажу украинских земель

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление моратория на продажу сельхозземель Украины до 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт президента.

"Возвращен с подписью от президента", — говорится на сайте парламента.

Закон о моратории на продажу сельхозземель Украины действует 14 лет. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что украинские власти снимут данное ограничение в рамках земельной реформы.

В начале прошлого года Порошенко рассказал о главных реформах для Украины в 2018 году. В их числе была земельная реформа страны.