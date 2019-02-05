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США обвинили Россию в нарушении норм ВТО 

РИА Новости + ещё 2 55 минут назад
Фото: AFP 2019 / Fabrice Coffrini
США обвинили Россию в системном нарушении большого числа норм Всемирной торговой организации (ВТО) и заявили о готовности всеми силами бороться за открытость российского рынка для своей продукции на этой площадке. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете торгового представителя США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.
"Набирающий обороты отход России от правил открытости рынков ВТО устанавливает барьеры на пути экспорта американских товаров и услуг… Если Соединенные Штаты обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США", — сказано в документе.
При этом авторы документа признают, что прекращение двусторонних контактов с Москвой после событий на Украине в 2014 году ограничивает их возможности напрямую обсуждать озабоченности Вашингтона. При этом они утверждают, что запросы американского посольства о встречах часто не удовлетворяются российской стороной.
"Ввоз товаров в Россию остается сложной задачей. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за выполнением Россией обязательств по пошлинам, но не пошлинные меры, судя по всему, создают самые большие препятствия торговле", — говорится в документе.
В частности, критике подверглись правила локализации производства, некоторые налоги и сборы, требования фитосанитарного контроля.
Недовольство авторов вызывают и правила экспорта из РФ.
"У России сохраняется список так называемой "важной" продукции, которая может стать объектом экспортных ограничений", — пишут они, добавляя о готовности требовать в ВТО "принудительных действий" при необходимости.
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Экономика , ВТО
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