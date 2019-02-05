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Курганский губернатор добился самых низких энерготарифов 

Рамблер + ещё 3 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков договорился о снижении энерготарифов и увеличении налоговых отчислений в бюджет региона с ООО «Корпорация СТС». Об этом сообщает «Ура.ру».
Шумков и представитель «Корпорации СТС» Алексей Бобров подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
Бобров рассказал, что губернатор добился ключевой задачи: жители его региона покупают электроэнергию по самым низким тарифам в России.
Кроме того, глава региона обозначил, что новые инвесторы получат энергию по тарифам, не превышающим тюменские.
Также власти и компания договорились о создании новых рабочих мест, реализации социальных проектов и реконструкции памятников архитектуры.
В срок до 2021 года «Корпорация СТС» инвестирует в курганскую экономику 1,6 миллиарда рублей. Инвестиции придут через организацию новых предприятий и создание условий для привлечения инвесторов.
Заключенное соглашение позволит создать в Курганской области несколько сотен новых рабочих мест.
Комментарии
Экономика , Другое , Алексей Бобров
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