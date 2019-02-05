Курганский губернатор добился самых низких энерготарифов

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков договорился о снижении энерготарифов и увеличении налоговых отчислений в бюджет региона с ООО «Корпорация СТС». Об этом сообщает «Ура.ру».

Шумков и представитель «Корпорации СТС» Алексей Бобров подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Бобров рассказал, что губернатор добился ключевой задачи: жители его региона покупают электроэнергию по самым низким тарифам в России.

Кроме того, глава региона обозначил, что новые инвесторы получат энергию по тарифам, не превышающим тюменские.

Также власти и компания договорились о создании новых рабочих мест, реализации социальных проектов и реконструкции памятников архитектуры.

В срок до 2021 года «Корпорация СТС» инвестирует в курганскую экономику 1,6 миллиарда рублей. Инвестиции придут через организацию новых предприятий и создание условий для привлечения инвесторов.

Заключенное соглашение позволит создать в Курганской области несколько сотен новых рабочих мест.