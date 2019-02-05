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Минфин снизит покупки иностранной валюты 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: pixabay
Минфин направит в феврале на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 194 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте министерства. Объем покупок валюты по сравнению с январем снижается почти на 72 миллиарда рублей.
Операции будут проводиться на открытом рынке с 7 февраля по 6 марта, каждый день министерство будет покупать иностранной валюты на 9,7 миллиарда рублей, указывается в сообщении.
С 15 января по 6 февраля 2019 года Минфин ежедневно покупал валюты на 15,6 миллиарда рублей. Общий объем январских покупок составил 265,8 миллиарда рублей. В декабре Минфин анонсировал закупку валюты на 366,1 миллиарда рублей, в ноябре проводились покупки на 525,8 миллиарда рублей.
С августа 2018 года до середины января 2019 года Минфин покупал валюту напрямую из резервов Банка России, а не на открытом рынке. ЦБ отказался от покупок валюты для министерства на Мосбирже на этот срок из-за падения рубля и турбулентности на финансовом рынке. С 15 января 2019 года Банк России вернулся к регулярным покупкам на открытом рынке.
С 1 февраля 2019 года Банк России начал также отложенные из-за моратория покупки. Они будут проводиться равномерно в течение трех лет, добавляя к указанному Минфином объему ежедневно еще 2,8 миллиарда рублей.
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Экономика , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России
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