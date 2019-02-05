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В ТПП прокомментировали обвинения США в нарушении Россией норм ВТО 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Reuters
Публикация доклада торгового представителя США с обвинениями России в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) вызвана более активной позицией России в этой организации, заявил РИА Новости вице-президент торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко.
США обвинили Россию в системном нарушении большого числа норм ВТО и заявили о готовности всеми силами бороться за открытость российского рынка для своей продукции на этой площадке, говорится в опубликованном во вторник отчете торгового представителя США. По мнению авторов, "набирающий обороты отход России от правил открытости рынков ВТО устанавливает барьеры на пути экспорта американских товаров и услуг".
"В последнее время наша позиция по защите интересов России в ВТО была более заметная, активная и напористая. Видимо, это не прошло мимо властей Америки, которые увидели, что на этом треке стали проигрывать. В качестве ответа на наши действия по усилению позиций, особенно на мировых рынках, выпустили целый пакет мер, которые мы имеем на сегодняшний день", — прокомментировал Падалко.
"Очередной выпад против российских усилий нарастить свой экспорт и тем самым дать возможность развиваться ориентированным на экспорт российским предприятиям. Очень негативно воспринимается в деловых кругах, в ТПП такое заявление американских партнеров. Мы даже не ожидали, что именно по этой линии будет такое заявление", — сказал он.
В частности, в докладе критике подверглись правила локализации производства, некоторые налоги и сборы, требования фитосанитарного контроля.
"Здесь нужно сказать, что сейчас против РФ действует более десятка различных расследований, антидемпинговых и так далее, что превышает количество, которые было против нас еще четыре-пять лет назад. Мы в свою очередь тоже защищаем свой рынок, смотрим, кто с нами добросовестно работает", — отметил собеседник агентства.
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Экономика , ВТО , Торгово-промышленная палата , РИА Новости
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