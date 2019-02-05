В ТПП прокомментировали обвинения США в нарушении Россией норм ВТО

США обвинили Россию в системном нарушении большого числа норм ВТО и заявили о готовности всеми силами бороться за открытость российского рынка для своей продукции на этой площадке, говорится в опубликованном во вторник отчете торгового представителя США. По мнению авторов, "набирающий обороты отход России от правил открытости рынков ВТО устанавливает барьеры на пути экспорта американских товаров и услуг".

"В последнее время наша позиция по защите интересов России в ВТО была более заметная, активная и напористая. Видимо, это не прошло мимо властей Америки, которые увидели, что на этом треке стали проигрывать. В качестве ответа на наши действия по усилению позиций, особенно на мировых рынках, выпустили целый пакет мер, которые мы имеем на сегодняшний день", — прокомментировал Падалко.

"Очередной выпад против российских усилий нарастить свой экспорт и тем самым дать возможность развиваться ориентированным на экспорт российским предприятиям. Очень негативно воспринимается в деловых кругах, в ТПП такое заявление американских партнеров. Мы даже не ожидали, что именно по этой линии будет такое заявление", — сказал он.

В частности, в докладе критике подверглись правила локализации производства, некоторые налоги и сборы, требования фитосанитарного контроля.