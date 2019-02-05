Медведев пригрозил Белоруссии

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Медведев пообещал разобраться с Белоруссией 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Возможное демпингование Белоруссией Могилевского завода лифтового машиностроения — повод «разбираться». Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Сегодня глава правительства посетил Щербинский лифтостроительный завод и спросил его работников, с кем они конкурируют. Главным конкурентом они назвали белорусский завод, отметив, что цена его продукции ниже, потому что предприятие «серьезно» поддерживается властями Белоруссии.
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«С одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо», — отметил Медведев.
Однако премьер подчеркнул, что если объем дотаций Могилевлифтмашу находится на уровне демпинга, то конкуренция «не совсем добросовестна».
«Это повод для того, чтобы разбираться», — сообщил премьер.
Медведев объяснил, что демпинг не был бы проблемой, если бы российско-белорусский рынок не был бы единым.
«Всякая кооперация должна быть взаимна. Иначе зачем это надо?» — добавил премьер, призвав членов правительства обратить на справедливость конкуренции на этом рынке внимание.
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