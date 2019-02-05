Медведев пригрозил Белоруссии

Медведев пообещал разобраться с Белоруссией

Возможное демпингование Белоруссией Могилевского завода лифтового машиностроения — повод «разбираться». Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Сегодня глава правительства посетил Щербинский лифтостроительный завод и спросил его работников, с кем они конкурируют. Главным конкурентом они назвали белорусский завод, отметив, что цена его продукции ниже, потому что предприятие «серьезно» поддерживается властями Белоруссии.

«С одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо», — отметил Медведев.

Однако премьер подчеркнул, что если объем дотаций Могилевлифтмашу находится на уровне демпинга, то конкуренция «не совсем добросовестна».

«Это повод для того, чтобы разбираться», — сообщил премьер.

Медведев объяснил, что демпинг не был бы проблемой, если бы российско-белорусский рынок не был бы единым.