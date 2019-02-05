В хлебной отрасли назревает кризис

Производители хлеба заявили о потенциальных убытках из-за моратория на рост цен на социально значимые продукты. Об этом пишет Комсомольская правда ».

В 2018 году зерно и мука подорожали больше, чем говорится в официальной статистике, утверждает издание.

Собеседник «КП», главный экономист ЗАО «Хлеб» в Тверской области Светлана Шилова рассказала, что в 2018 году мука подорожала на 65%, а не на 25%, как говорилось в отчете Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). К марту, утверждает Шилова, пшеничная мука подорожает на 77% по сравнению с мартом 2018 года, а ржаная — на 86%.

В 2018 году рост себестоимости батона хлеба составил 21% и все еще продолжается. При этом магазины объявили мораторий на рост цен на хлеб, в связи с чем все издержки ложатся на плечи производителей.

Представители двух хлебокомбинатов во Владимирской и Ленинградской областях подтвердили, что ситуация в отрасли приводит к убыткам, сокращениям штата сотрудников, понижению зарплат, отказу от дополнительных расходов и пересмотру контрактов с поставщиками.

На одном из хлебозаводов изданию рассказали, что пытаются решить проблему путем изготовления так называемых социальных сортов хлеба: они готовятся по упрощенной рецептуре из более дешевой муки.

Однако если торговые сети не поднимут цены на хлеб, это грозит банкротством части предприятий.