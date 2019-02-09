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Россию посчитали достаточно надежной для инвестирования 

Lenta.ru + ещё 23 7 минут назад
Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ba1 (неинвестиционного уровня) до Baa3 (нижней ступени инвестиционного уровня). Об этом сообщается на сайте агентства.
Агентство объяснило повышение рейтинга России тем, что экономическая политика страны укрепила государственные финансы и внешние показатели, а также снизилась уязвимость от внешнего воздействия, в частности, санкций. Прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный».
Кроме того, повышен и другой краткосрочный рейтинг России с Not Prime (NP) до Prime-3 (P-3).
Глава Минфина Антон Силуанов назвал повышение рейтинга «справедливым, хотя и несколько запоздалым». Он также отметил, что теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют клиентам инвестировать в Россию, передает «Интерфакс».
В октябре Moody's определили возможное влияние новых антироссийских санкций на экономику страны. По мнению экспертов, ужесточение санкций США против России не приведет к понижению ее рейтинга, однако прогноз может ухудшиться с позитивного на стабильный.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Moody's , Минфин , Интерфакс
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