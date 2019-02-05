Долговой кризис в Италии угрожает целостности ЕС

Из-за очередной волны бэйл-аута банков и усиливающейся напряженности в отношениях между партнерами по правящей коалиции недолгая передышка для Италии, следующая после разрядки между ее популистскими правителями и разгневанными бюрократами в Брюсселе, похоже, начинает подходит к концу.

Госдолг Италии в размере $1,7 трлн — третий по величине суверенный долг в Европе — может вызвать цепную реакцию, которая закончится тем, что банки будут вытеснены из Рима, Мадрида, Франкфурта и других стран. Одно только упоминание о неустойчивости итальянских долговых рынков «может привести финансовые и страховые компании в ужас, как никого другого», особенно после того, как экономика Италии впала в рецессию в IV квартале.

Большая часть долгового бремени Италии лежит на плечах ее банков и частных лиц, кредиторам за пределами Италии принадлежит госдолг и частный долг на сумму 425 млрд евро.

Анализ финансовых слабостей Италии, проведенный Bloomberg , вышел сразу после огромного количества сообщений о том, что отношения в правящей коалиции Италии, состоящей из антииммигрантской партии «Лига Севера» и популистской партии «Движение пяти звезд» становятся все более напряженными. Обе партии ведут борьбу на двух фронтах: из-за строительства высокоскоростной железной дороги и судебного разбирательства с участием лидера «Лиги Севера» Маттео Сальвини из-за его отказа впустить судно Dicotti с мигрантами на борту в итальянский порт прошлым летом.

И если партия «Движение пяти звезд» предупредила, что может поддержать расследование, «Лига Севера» отметила, что такой шаг будет равносилен «шантажу» против Сальвини, чьи заместители настаивали на том, чтобы он воспользовался растущим количеством избирателей в партии и настаивают на досрочных выборах в этом году. Однако Сальвини эти требования отверг, предупредив, что ничто не мешает президенту Италии Серджо Маттарелле призвать к созданию новой коалиции вместо проведения новых выборов.

С другой стороны, «Лига Севера» все больше устает от «гражданского дохода», одного из самых смелых предложений, включенных в бюджет Италии на 2019 год. В рамках этой инициативы предполагается введение гарантированных субсидий для всех итальянцев, находящихся за чертой бедности, при условии, что они могут доказать, что действительно ищут работу.

В понедельник во время церемонии, на которой не присутствовал Сальвини, Луиджи ди Майо и премьер-министр Джузеппе Конте представили первую карту с доходом. Вскоре целых 5 млн итальянцев смогут претендовать на получение карт со встроенными микрочипами.

«Ежегодно мы будем вкладывать 8 млрд евро ($9,2 млрд) в реальную экономику, люди смогут потратить эти 8 млрд евро», — сказал Ди Майо.

Тем не менее, этот план раздражает владельцев бизнеса, одних из самых надежных сторонников «Лиги Севера».

Возвращаясь к угрозе, которую создает итальянский долг. Согласно анализу BBG, наиболее уязвимы французские банки, поскольку BNP Paribas и Credit Agricole принадлежат розничные банковские подразделения в Италии. Чтобы продолжать работу без масштабных сокращений бюджета, Италия должна продавать долг на сумму 400 млрд евро ежегодно. Но поскольку у итальянских банков так много долгов страны, снижение цен на итальянские облигации неизбежно нанесет вред акциям итальянских банков, а также заставит их сохранить больше капитала на своих балансах. Это создает потенциал для отрицательной обратной связи.

Иными словами, «правительственный кризис может привести к падению банковской системы, либо банковский кризис поглотит правительство».