США и Китай проведут новый раунд переговоров в Пекине на следующей неделе

Высокопоставленные американские и китайские чиновники готовятся провести еще один раунд торговых переговоров в Пекине на следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, американская делегация начнет прибывать в Пекин в выходные, после перерыва на этой неделе, связанного с празднованием в Китае Нового года по Лунному календарю.

Ранее о новом раунде переговоров в Пекине сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации. Делегацию США возглавят торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, отметил источник.

Двусторонние переговоры были сосредоточены на удовлетворении требований США о глубоких структурных изменениях в экономической и торговой политике Китая, включая новые меры защиты интеллектуальной собственности, прекращение принудительной передачи технологий, ограничение китайских субсидий для промышленности и увеличение закупок Китаем американской сельскохозяйственной, энергетической и промышленной продукции.

По данным WSJ, Китай согласился расширить торговые дискуссии, чтобы обсудить кибератаки.

Во вторник президент США Дональд Трамп , выступая перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны", заявил, что новая торговая сделка с Китаем "должна включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практике, уменьшить наш хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места".

Как сообщали "Вести. Экономика", в конце сентября США ввели 10%-е пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд В результате общая стоимость товаров, затронутых пошлинами, возросла до $250 млрд

Вашингтон также планировал повысить пошлины на китайский импорт стоимостью $200 млрд с 10% до 25% с 1 января. Однако в декабре лидеры США и КНР на полях саммита G20 в Аргентине договорились отложить введение новых пошлин на 90 дней.

Если к марту сторонам не удастся заключить соглашение, Вашингтон может вернуться к своим планам повышения пошлин, а Пекин может принять ответные меры.