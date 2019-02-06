Кремль тщательно анализирует данные Росстата о росте ВВП РФ в 2018 году, при этом учитываются и другие источники информации о разных параметрах развития экономики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Росстат — серьезная организация и ее цифры "основываются на глубоком анализе".
"Мы принимаем (эти данные) к сведению, также тщательно анализируем. Имеются и другие источники получения экспертного мнения по тем или иным параметрам развития", — подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос, совпадают ли данные из разных источниках, представитель Кремля заметил, что "бывают определенные нюансы, но это требует дополнительного анализа".
В понедельник Росстат опубликовал первую оценку ВВП России за прошлый год, в рамках которой сообщалось, что экономика РФ выросла на 2,3% по отношению к позапрошлому году. Ранее Минэкономразвития РФ ожидало в 2018 году рост ВВП на 2%. Банк России прогнозировал, что рост ВВП в 2018 году окажется вблизи верхней границы прогнозного интервала ЦБ — 1,5-2%.