Песков: Кремль анализирует данные Росстата о росте ВВП, учитывает и другие источники

Кремль тщательно анализирует данные Росстата о росте ВВП РФ в 2018 году, при этом учитываются и другие источники информации о разных параметрах развития экономики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, Росстат — серьезная организация и ее цифры "основываются на глубоком анализе".

"Мы принимаем (эти данные) к сведению, также тщательно анализируем. Имеются и другие источники получения экспертного мнения по тем или иным параметрам развития", — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, совпадают ли данные из разных источниках, представитель Кремля заметил, что "бывают определенные нюансы, но это требует дополнительного анализа".