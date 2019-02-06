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Названы победители премии «Немалый бизнес» 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Организаторы национальной премии «Немалый бизнес» определили победителей конкурса в пяти номинациях, а также обладателя Гран-при. Об этом сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин 6 февраля встретится с победителями конкурса в Кремле.
Победителем в номинации «Стремительный рост» стал владелец муромского производителя напитков «Домашние Рецепты» Андрей Духовской.
Лидерство в номинации «Инновационный прорыв» досталось Илье Сачкову, владельцу международной компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.
Победу в номинации «Реальный продукт» присудили Артему Копылову, владельцу производителя зерносушилок «Агромиг» из Воронежа.
В номинации «Добрый бизнес» победил владелец красноярского производителя реабилитационных тренажеров «ВелоЛидер» Артем Маланин.
Победа в номинации «Ранний успех» (для бизнесменов младше 25 лет) досталась Юлии Кузнецовой, основательнице сети языковых школ в Гагарине Leo Language School.
Обладателем Гран-при стал Николай Кузяков из кондитерской компании «Ванюшкины сладости» (Пензенская область).
Организаторы конкурса отобрали из 32 тысяч бизнесменов топ-25 номинантов. Шестерых победителей определило жюри. Они получат поддержку для развития своего бизнеса от государства и партнеров конкурса. Также их пригласили принять участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи 14-15 февраля.
В конкурсе «Немалый бизнес» могут принять участие бизнесмены до 40 лет. Премию учредили в прошлом году по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Организаторами выступают Минэкономразвития, Школа бизнеса «Синергия», группы компаний «Лайк» и Black Star и другие.
Комментарии
Экономика , Борис Титов , Юлия Кузнецова , Владимир Путин , Илья Сачков , Артем Копылов , Минэкономразвития
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