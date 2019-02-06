Названы победители премии «Немалый бизнес»

Организаторы национальной премии «Немалый бизнес» определили победителей конкурса в пяти номинациях, а также обладателя Гран-при. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 6 февраля встретится с победителями конкурса в Кремле.

Победителем в номинации «Стремительный рост» стал владелец муромского производителя напитков «Домашние Рецепты» Андрей Духовской.

Лидерство в номинации «Инновационный прорыв» досталось Илье Сачкову , владельцу международной компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

Победу в номинации «Реальный продукт» присудили Артему Копылову , владельцу производителя зерносушилок «Агромиг» из Воронежа.

В номинации «Добрый бизнес» победил владелец красноярского производителя реабилитационных тренажеров «ВелоЛидер» Артем Маланин.

Победа в номинации «Ранний успех» (для бизнесменов младше 25 лет) досталась Юлии Кузнецовой , основательнице сети языковых школ в Гагарине Leo Language School.

Обладателем Гран-при стал Николай Кузяков из кондитерской компании «Ванюшкины сладости» (Пензенская область).

Организаторы конкурса отобрали из 32 тысяч бизнесменов топ-25 номинантов. Шестерых победителей определило жюри. Они получат поддержку для развития своего бизнеса от государства и партнеров конкурса. Также их пригласили принять участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи 14-15 февраля.