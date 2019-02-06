Путин предложил продлить амнистию капитала

Президент России Владимир Путин предложил на год продлить амнистию капитала для тех компаний, которые переводят свои денежные средства в Россию и регистрируют бизнес в специальных зонах. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии форума « Деловой России » в Москве.

«Как вы знаете, мы предусмотрели амнистию капитала, которая действует до 1 марта 2019 года. При этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, налогового и валютного законодательств. Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой сфере, считаем, что еще на один год можно продлить амнистию для тех категорий граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах», — сказал Путин.

Кроме того, по словам президента, необходимо освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц при выполнении ряда условий.

«Также на один год считаю целесообразным освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний при условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами РФ», — добавил он.

Районы со специальными условиями для бизнеса созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке.