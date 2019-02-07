Путин призвал покончить с «квазиналогом»

Президент России Владимир Путин раскритиковал высокие комиссии банков за эквайринг (проведение платежей по картам в торговых точках), назвав это «квазиналогом». Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуация с платой за эквайринг обсуждалась на пленарном заседании форума «Деловой России». Путин заявил, что такие комиссии в России достигают трех процентов.

«Конечно, это слишком много. И конечно, это квазиналог», — подчеркнул президент.

Он отметил, что в некоторых странах эквайринг обходится всего в 0,2-0,3 процента.

Глава государства заявил, что электронная торговля развивается «гигантскими темпами». По его мнению, запретами проблему высоких комиссий решать нельзя, так как это станет ограничителем роста. Путин заверил, что комиссии за эквайринг станут предметом дискуссии властей и бизнес-сообщества.

РИА Новости отмечает, что основная составляющая эквайринга — это комиссия, которую обслуживающий платежи банк платит в пользу банка, выпустившего карту. Это называется interchange rate fee (IRF, взаимообменный сбор). По данным агентства, в России IRF один из самых высоких в мире. Размер сбора не пересматривали последние 25 лет.

Ранее Ассоциация банков «Россия» (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ) выступила против государственного регулирования эквайринговых комиссий. Однако банки согласились на их точечное снижение. Они заявили о готовности снизить комиссии при крупных покупках с карт (например, автомобилей и недвижимости) и при социально значимых платежах (в сфере здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта).

Позже президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова рассказал, что банки берут повышенную комиссию за эквайринг премиальных карт. По его словам, комиссия для обычной карточки составляет в среднем один процент от суммы платежа, а для премиальной — два процента и более. Торговые сети закладывают размер комиссии в стоимость товара: в итоге цена товара растет на 1,5 процента в крупных сетях и до 2,5 процента в небольших магазинах.