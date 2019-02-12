На инвестфоруме в Сочи будут работать около 300 волонтеров

Около 300 волонтеров будут участвовать в инвестфоруме, который пройдет в Сочи 14–15 февраля, сообщает "Комсомольская правда" "Сто человек с первого по четвертый курсы из РУДН (Российский университет дружбы народов) будут участвовать в РИФ-2019. Они помогут в таких функциях, как транспорт, аккредитация, формирование и выдача портфелей и на забеге во время спортивной программы. Также привлекут 200 студентов-волонтеров СГУ (Сочинский государственный университет), — рассказала руководитель волонтерского движения Сочинского филиала Российского университета дружбы народов Юлия Ковалишина. Почти у всех добровольцев есть опыт участия в других мероприятиях.