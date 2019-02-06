Валидол и завещание: как правительство разогнало инфляцию

Инфляция в январе составила 1%. Это самый высокий показатель с января 2016 года. Подскочили в цене фрукты и овощи, а также валидол и удостоверение завещания. В целом, основной вклад в разгон инфляции внесли действия правительства по повышению НДС, акцизов и тарифов. Рост стоимости товаров и услуг продолжится, и только во втором полугодии ситуация начнет выправляться. ЦБ прогнозирует, что по итогам года инфляция составит 5-5,5%.

Росстат отчитался об инфляции за январь 2019 года. Индекс потребительских цен вырос на 1% по сравнению с декабрем и на 5% по отношению к январю 2018 года. Отметку в один процент индекс не брал с января 2016 года, свидетельствуют данные Росстата.

В прошлом месяце существенное удорожание отмечалось на большинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции, сообщают статистики. Так, помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная — на 14,1%, огурцы — на 13,4%, виноград — на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь — на 6,4-7,5%.

В целом, продукты питания подорожали на 1,3% к декабрю и на 5,5% к январю 2018 года. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,6% и 4,5%, а услуги поднялись в цене на 1,1% и 5% соответственно.

В 13 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 1,3% и более. Заметная инфляция в 1,4-1,6% отмечена в Карачаево-Черкесской Республике, Хабаровском крае, Брянской и Волгоградской областях в результате увеличения цен на продовольственные товары и тарифов на услуги. В Москве инфляция за месяц составила 1%, в Санкт-Петербурге — 1,1%.

Есть и некоторые товары/услуги, стоимость которых необъяснимо подскочила. Например, валидол стал дороже на 10,5%, а стоимость удостоверения завещания увеличилась на 9,4%.

Но есть и хорошие новости. На 7,2% снизилась цена билетов на проезд в пассажирских поездах дальнего следования после предновогоднего декабрьского пика. Кроме того, по сведениям Росстата, отмечалось снижение цен на услуги туризма и отдыха.

На 0,8-1,9% подешевели туры на отдых в Испании, Греции, экскурсионные поездки в Германию, Францию, Финляндию, автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, на 0,3% — путевки в санатории на территории России. Вместе с тем поездки в теплые края стали дороже: Китай вырос на 2%, Таиланд — на 0,9%.

Стоит подчеркнуть, что кроме сезонного подорожания овощей и фруктов, главным виновником разгона инфляции стало само правительство. Именно по его инициативе в прошлом году было принято решение о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

Кроме того, выросли акцизы на моторное топливо, табак, алкоголь, авто. Соответственно, эти действия потянули за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте. Как итог — инфляция в 1% против 0,3% и 0,6% в 2018 и 2017 году.

Представители бизнес-ассоциаций в разговоре с «Газетой.Ru» прогнозировали такое развитие событий. Они также отмечали, что компаниям с 1 января 2019 года компаниям придется выбирать: поднять цены в связи с повышением ставки НДС, чтобы сохранить прибыль, или же «заплатить» из своего кармана, чтобы не потерять покупателя.

«Компании ориентированы на конечный потребительский спрос и на финансовые возможности покупателей, а они ограничены. Я знаю, что по некоторым группам товаров приняты решения, это касается не пищевых продуктов, а промышленных товаров, компании не будут поднимать цены. Эти компании будут компенсировать рост за свой счет», — рассказал «Газете.Ru» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Сопредседатель « Деловой России Андрей Назаров отмечал, что, учитывая и без того большую нагрузку на бизнес, большинству все же придется переложить издержки на плечи потребителя.

«В первую очередь, вырастут цены в продовольствии, пострадает автопром, рынок недвижимости и строительный сектор. Кроме того, цены вырастут и на рынке услуг. Перевозчики также повысят свои цены на тарифы», — предсказывалНазаров.

«Повышение НДС приводит к рискам роста цен. Компании-поставщики по-разному с этим справляются — от кого-то есть обращения, от кого-то нет, одни просят о повышении цен, другие — нет», — сказал Беляков.

По его словам, идет борьба за цены на продукты для самых чувствительных слоев населения. Речь идет о товарах первой необходимости из потребительской корзины, например хлеб, молоко.

Заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева предполагала, что в первом квартале этого года инфляция составит 5,5-6% в годовом выражении.

ЦБ в обзоре «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», который вышел 1 февраля этого года, констатировал, что инфляционные ожидания населения, бизнеса, профессиональных аналитиков в январе 2019 года продолжили плавный рост.

«При этом инфляционные ожидания населения, согласно опросу ООО «инФОМ», в январе текущего года впервые превысили показатель ощущаемой респондентами инфляции. Таким образом, участники опроса прогнозируют в будущем более высокую инфляцию, чем наблюдают сейчас. Основным фактором роста инфляционных ожиданий населения послужило ускорение фактической инфляции», — говорится в сообщении регулятора.

Прогнозы профессиональных аналитиков по инфляции продолжили корректироваться вверх, приближаясь к прогнозу Банка России. Тем не менее, пока они все еще находятся ниже, чем оценки ЦБ: 4,5–5% против 5–5,5% на конец года. По итогам прошлого года цены выросли на 4,3%, что выше 4-процентного целевого уровня, установленного Банком России.