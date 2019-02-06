Режим остается: Россия частично простила Турцию

Президент Владимир Путин смягчил указ, вводящий ограничения для граждан Турции на поездки в Россию. Безвизовый въезд разрешен профессиональным автоперевозчикам и сотрудникам дипмиссий. Но визовый режим для турецких граждан остается в силе, как и частичный запрет на ввоз в Россию плодоовощной продукции. Дальнейшая отмена ограничений возможна, считают эксперты, при условии, что Россия и Турция найдут общий язык по урегулированию ситуации в Сирии.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых ограничительных мер в отношении Турции.

Указом президента из-под действия ограничительных мер выведен ряд турецких граждан, в частности профессиональные водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России. Список исключений уже был расширен в мае 2017 года, тогда в него были добавлены турецкие граждане, являющиеся членами экипажей воздушных судов Турции.

В указе подчеркивается, что эти ограничения снимаются «при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан РФ, имеющих действительные служебные паспорта».

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, визовые ограничения были введены указом президента 28 ноября 2015 года «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Визы для турецкоподданных сохраняются

Указ от 2015 года содержал ограничения не только на въезд в Россию профессиональных автоперевозчиков и сотрудников диппредставительств. Под запрет тогда попали внешнеэкономические операции, предусматривающие ввоз на территорию страны отдельных видов турецких товаров.

Их перечень было поручено определить правительству РФ . И оно определило практически всю плодоовощную продукцию, включая помидоры и другие овощи, составляющие основу турецкого экспорта. Позднее турецкие помидоры были частично «реабилитированы». Их разрешили ввозить в Россию в межсезонье.

Также был введен запрет или ограничение для турецких компаний и организаций на выполнение ими отдельных видов работ или оказание услуг на территории России. В этом случае наиболее пострадавшими оказались турецкие строительные фирмы. Кроме того, был введен запрет для работодателей на привлечение с 1 января 2016 года работников из числа граждан Турции.

Указ также предусматривает усиление портового контроля и контроля по обеспечению транспортной безопасности акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском бассейне, в том числе предотвращению незаконного нахождения и передвижения морских и иных судов в акваториях российских морских портов.

Наконец, согласно документу, туроператорам и турагентам надлежало воздерживаться от продажи путевок в Турцию. Правительству РФ было поручено принять меры по запрету на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. С целью обеспечения национальной безопасности РФ. То есть регулярные рейсы и чартеры в Турцию были отменены.

Согласно указу, с 1 января 2016 года было приостановлено действие соглашения между двумя странами в части, касающейся безвизовых поездок граждан Турции в РФ. Исключение сделано для тех, кто имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории России, а также направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения на территории Российской Федерации и членов их семей.

Но в 2019 году запрет на продажу турпутевок и чартерные рейсы полностью снят, Турция вновь доступна для россиян. Но в визовом режиме. Сама Турция оставила безвизовый режим с Россией на срок до 60 дней.

«Удар в спину» уже не актуален

В ноябре 2015 года в отношениях между Москвой и Анкарой возник кризис после того, как турецкие ВВС сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. Владимир Путин назвал этот инцидент «ударом в спину». А турецкий лидер Реджеп Эрдоган долго не признавал вину Анкары в крушении Су-24.

Только спустя почти год отношения потеплели, когда Эрдоган направил Путину письмо с извинениями. Отношения между двумя странами тогда осложнились настолько, что российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер против Турции. Дружба почти восстановилась только в апреле 2018 года после визита Путина в Анкару.

Как пояснял тогда «Газете. Ru» профессор Военного университета Минобороны , кандидат исторических наук, приглашенный исследователь колледжа НАТО в Риме в 2005–2006 годах Олег Кулаков , на момент атаки на Су-24 ни Москва, ни сама Анкара, очевидно, не понимали всей картины происходящего в Турции.

«Нам виделось, что есть жесткая вертикаль и линия власти, и все шло от верхних эшелонов, а теперь выясняется, что военные подставляли своего президента», — говорил эксперт.

С тех пор Турция не оставляет попыток возвращения отношений с Россией к уровню 2015 года. В мае прошлого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что надеется на облегчение визового режима с Россией. Или даже на частичную его отмену до конца 2018 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Turk.

«Думаю, что визы с Россией, хоть частично, будут отменены. Возможно, к концу этого года президенты двух стран во время разговора по телефону или при первой личной встрече скажут: «Давайте наконец отменим визы», — сказал Чавушоглу.

В августе не только Турция, но и Россия заявили о готовности к упрощению визового режима. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим турецким коллегой сообщал, что стороны достигли договоренности по созданию механизма по облегчению визового режима.

«Со своей стороны мы подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан и будем заниматься этим в самое ближайшее время», — сказал Лавров.

Тема безвизового режима была снова затронута 18 января этого года. Посол Турции в Москве Мехмет Самсар в беседе с турецким государственным информагентством Anadolu сообщил, что одним из основных вопросов повестки двусторонних отношений в 2019 году станет введение безвизового режима для граждан Турции.

«Безвизовый режим — один из главных вопросов повестки. Надеемся, что в скором будущем удастся снять ограничения для обладателей служебных паспортов. Полагаем, что в ближайшем будущем лидеры двух стран договорятся о снятии визового режима для всех граждан Турции. Это поможет еще больше укрепить двусторонние экономические связи», — уверен посол.

Маловероятно, что Москва полностью отменит запрет для турецких граждан на безвизовый въезд уже в этом году, снятие ограничений будет дозированным.

«Многое будет зависеть от того, получится ли у лидеров двух стран договориться по урегулированию в Сирии. Если позиции еще больше сблизятся, то визовый режим и помидорное эмбарго потеряют актуальность», — прогнозирует Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехноллогий.

Имеется и экономическая мотивировка для дальнейшей либерализации контактов между Россией и Турцией. По итогам 2017 года товарооборот между странами вырос более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом — до $22 млрд За 10 месяцев прошлого года — $26 млрд Турция занимает по товарообороту восьмое место среди внешнеторговых партнеров России.

Ранее президенты поставили цель довести двусторонний товарооборот до $100 млрд в год. Этой цели не достичь без снятия ограничений на перемещение как для бизнеса, так и для граждан.