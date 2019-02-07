Суд отклонил иск акционеров к Грудинину

Арбитражный суд Московской области отклонил иск шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» к директору совхоза Павлу Грудинину о взыскании в пользу предприятия 2,1 млрд рублей.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует РИА Новости судью Рустама Бирюкова.

По мнению истцов, ущерб был причинён сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» в 2008 году двух земельных участков рыночной стоимостью около 1,1 млрд рублей. В 2018 году сделка была признана незаконной. Кроме того, истцы оценили упущенную выгоду в 998 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что экс-кандидат в президенты и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин не знал о поданном на него предприятием иске. Документ о взыскании с Грудинина выше одного миллиарда рублей поступил в Арбитражный суд Москвы 30 октября. «Совхоз имени Ленина — это я, я исполнительный директор… Если какой-то иск подают, я об этом должен знать хоть что-то, потому что я должен его подписать. Я сам себе иск не подавал, это точно», — цитирует Грудинина РИА Новости.