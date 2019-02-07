CNN: из-за послабления санкций против России Мнучина хотят допросить

Министра финансов США Стивена Мнучина планируют вызвать на слушания в конгресс для того, чтобы получить ответы от чиновника о снятии американских санкций с российских компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской , сообщает американский телеканал CNN

Присутствия Мнучина на слушаниях добивается председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США Максин Уотерс.

Уотерс сообщила, что на данный момент минфин США не ответил на запрос о предоставлении документов, связанных с облегчением санкций в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

"Исключение [из санкционного списка] Дерипаски никогда не обсуждалось, поэтому мы хотим это сделать как можно раньше, когда сможем получить Мнучина", — сказала Максин Уотерс.

По словам конгрессмена, комитет планирует пригласить главу минфина и задать ему "очень острые вопросы" об исключении российского бизнесмена из списка санкций.

Ранее стало известно, что Дерипаска может выиграть от санкционной сделки с США.