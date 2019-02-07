У «Северного потока-2» появился новый противник

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Франция намерена выступить против «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Париж планирует выступить против Берлина в вопросе о судьбе проекта «Северный поток — 2», сообщил источник во французском правительстве.
Речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании Евросоюза об изменении правил Третьего энергопакета. Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего, запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода.
«Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия», — пояснил источник Suddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.
По его словам, «Северный поток — 2» уже привел к многочисленным «стратегическим проблемам» между Евросоюзом и Москвой. В то же время газета подчеркивает, что ни в Париже, ни в Брюсселе пока не подтвердили подобных намерений Франции.
Китай создал серьезные проблемы для России
Между тем, Германия заявляла, что попытки регулировать проект «Северный поток — 2» противоречат европейскому и международному законодательству.
Отметим, что еще одним риском при реализации проекта газопровода является разрешение Дании на строительство. Страна до сих пор не подготовила этот документ.
США также продолжают требовать от ЕС и Германии остановить проект строительства газопровода «Северный поток — 2».
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Комментарии87
Экономика , Видео , ЕС , Еврокомиссия , Deutsche Welle
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