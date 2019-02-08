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Греф попросил не «грозить пальчиком» россиянам 

Рамблер + ещё 3 4 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф призвал не подогревать панику среди россиян разговорами об отказе от доллара. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению главы банка, запреты и ограничения в отношении валюты вводить нельзя «ни в коем случае».
«Как только чуть-чуть погрозим пальчиком, люди тут же вытащат деньги и спрячут под матрас», — подчеркнул он.
Греф пояснил, что россияне могут сделать такое на всякий случай, чтобы деньги были «целее», так как имеют «горький опыт».
Также Греф назвал дедолларизацию очень правильной «стратегической» мерой.
«Сегодня доллар — монополист в мире, а любая монополия — зло», — пояснил он.
При этом глава Сбербанка отметил, что доллар еще долго — в ближайшие десятилетия — будет оставаться одной из ключевых валют мира.
В прошлом году о плане по дедолларизации рассказал президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.
В Центробанке поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.
Президент России Владимир Путин называл дедолларизацию вынужденной мерой. Он заявлял, что из-за нестабильности расчетов в долларах многие страны хотят найти альтернативы.
Комментарии4
Экономика , Герман Греф , Андрей Костин , Владимир Путин , Банк ВТБ , Сбербанк России , Центральный банк России
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