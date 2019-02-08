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Россия не откажется от экспорта леса в Китай 

News.ru + ещё 2 33 минуты назад
Фото: Jens Schmitz/imageBROKER.com/Global Look Press
Экономический сценарий с полным запретом экспорта древесины в Китай Москвой не рассматривается. Так прокомментировал журналистам появившиеся ранее сообщения о том, что Россия может временно ограничить вывоз древесины в КНР из-за «черных вырубок» и проблем с восстановлением лесов, глава Рослесхоза Иван Валентик.
«Запреты не обсуждались. Ситуация рассматривалась исключительно с точки зрения изменений таможенно-тарифного регулирования. Нужно было поднять пошлины на круглый лес и сделать более выгодным экспорт продукции глубокой переработки древесины», — отметил Валентик в интервью ТАСС.
Касаемо экспорта древесины в Китай, глава Рослесхоза добавил, что в этом направлении нужно провести большую работу. Со слов Валентика, сейчас экспорт грубой и глубоко обработанной древесины идет под единым таможенным кодом, чем и пользуются недобросовестные предприниматели.
Как сообщал ранее News.ru, в России в 2018 году существенно вырос объём заготовки древесины.
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Комментарии1
Экономика , Рослесхоз , ИТАР-ТАСС
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