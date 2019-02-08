В США признали неэффективность санкций против РФ 

Санкции США против России оказались неэффективными. К такому выводу пришли участники комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам, передает «Интерфакс».
В опубликованном комитетом докладе говорится, что санкции не смогли «сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности».
В неэффективности санкций представители Конгресса также обвинили отсутствие единой позиции администрации США в отношениях с Россией.
Конгрессмены также пришли к выводу, что Россия научилась жить под санкционным давлением и снизила свою зависимость от Запада. Они отметили, что Москва нашла новых союзников в лице Китая, Индии и Саудовской Аравии.
При этом в меморандуме раскритиковали решение Минфина США о выведении из-под санкций трех компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской: En+, «Русала» и «Евросибэнерго».
«Решение Минфина США об исключении этих компаний из "черного списка" может привести к их попаданию в "белые списки", что позволит им привлекать иностранный капитал», — говорится в документе.