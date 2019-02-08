В США признали неэффективность санкций против РФ

Санкции США против России оказались неэффективными. К такому выводу пришли участники комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам, передает «Интерфакс»

В опубликованном комитетом докладе говорится, что санкции не смогли «сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности».

В неэффективности санкций представители Конгресса также обвинили отсутствие единой позиции администрации США в отношениях с Россией.

Конгрессмены также пришли к выводу, что Россия научилась жить под санкционным давлением и снизила свою зависимость от Запада. Они отметили, что Москва нашла новых союзников в лице Китая, Индии и Саудовской Аравии.