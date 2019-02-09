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ВТО разрешила Южной Корее ввести санкции против США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Twitter
Южная Корея может ввести торговые санкции в отношении США на 84,8 млн долларов, говорится в решении арбитров ВТО.
Такой шаг Сеул может предпринять в ответ на антидемпинговые и компенсационные пошлины, установленные США на стиральные машины в нарушение правил ВТО. Арбитры определили «уровень приостановки торговых уступок», передает ТАСС.
США проигнорировали решение ВТО от 2016 года, которое касалось указанных пошлин, поэтому теперь Корея может рассчитывать на разрешение «приостановить уступки, касающиеся американского импорта».
По мнению арбитров, Корея потеряла по состоянию на 2017 год 74,4 млн долларов из-за нарушения США антидемпинговых правил, 10,41 млн долларов — из-за нарушения компенсационных правил. Общую сумму Сеул может «адаптировать с учетом инфляции».
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Экономика , ВТО , ИТАР-ТАСС
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