Золотые, вы — наши! Где хранится российский запас на черный день

На фоне все ухудшающейся ситуации в Венесуэле появились противоречивые сообщения то ли о вывозе золотого запаса страны из российских хранилищ, то ли, наоборот, об отправке его на хранение. Москва, в отличие от Каракаса, держит золото только на родине — усвоила горький исторический урок.

Солнце Венесуэлы

"Первого февраля стало известно, что Венесуэла собирается продать Объединенным Арабским Эмиратам свыше 20 тонн золота за наличные евро" — эта информация, распространенная СМИ, наделала немало шума. Последовали подробности: золотые слитки общей стоимостью около 850 миллионов долларов уже взвесили, упаковали и приготовили к транспортировке. Пока все прикидывали, сколько потребуется самолетов и как выглядят контейнеры, доверху набитые драгоценным металлом, пришла еще одна новость: "Из-за пристального внимания со стороны других стран Каракас решил на время отложить отправку. Сделку планируют завершить до конца месяца, а пока драгоценный металл оставили в хранилище Центрального банка ".

Тем временем венесуэльская оппозиция подогревала другие слухи: из страны все-таки пытаются вывезти 20 тонн золота, но вовсе не в ОАЭ, а в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не участвует в операциях с венесуэльским золотым запасом, добавив, что это суверенное дело латиноамериканского государства.

Но в критической ситуации, в которой сейчас находится Каракас, логично обратиться к стратегическим запасам. Это своего рода подушка безопасности страны: при нехватке валютных резервов золото можно продать либо оставить под залог. Казалось бы, времена меняются, человечество переходит на виртуальные деньги, но от золота отказываться никто не собирается.

До 1944 года драгоценный металл выполнял функцию универсальной мировой валюты. И ценность денег определялась объемом золотых запасов. Золото предотвращало инфляцию: государство не могло печатать не обеспеченные ничем бумажки.

"Золотые" колчаковские эшелоны

Россия по запасам золота недавно обошла Китай и занимает пятое место, уступая США, Германии, Франции и Италии. По данным World Gold Council, Банк России лидирует по темпам закупок драгоценного металла. У государства его сейчас 67,9 миллиона унций, или 2112 тонн. Но так было далеко не всегда.

В 1914-м Российская империя располагала 1312 тоннами — третье место после США и Франции. Однако Первая мировая и Гражданская война истощили эти ресурсы.

В 1917-м, когда немцы приближались к Петрограду, правительство распорядилось эвакуировать золотой запас подальше от фронта: часть отправили в Нижний Новгород, часть — в Казань.

Через некоторое время "казанская" половина попала в руки отряда белогвардейского подполковника Владимира Каппеля , а потом перешла в распоряжение адмирала Александра Колчака . Говорили, что он планировал потратить эти средства на возрождение страны, но вышло иначе.

Его стотысячная армия катастрофически нуждалась в оружии. Закупиться можно было только за границей — туда и потекло золото царской России. Адмирал отправлял драгоценный металл в разные страны, но больше всего досталось японцам, а они не спешили с поставками. Оружия Колчак так и не дождался. Считается, что именно русское золото сыграло важную роль в послевоенном возрождении Японии.

А в России к концу гражданской междоусобицы осталось всего 150 тонн драгоценного металла. Советское государство принялось наращивать фонды, и к 1941 году запасы достигли максимума — 2,8 тысячи тонн.

Отечественное производство

Спустя полвека распался и Советский Союз, и в казне на тот момент было лишь 290 тонн золота. Снова последовал длительный период восстановления.

Сейчас две трети золотого запаса России находится в главном хранилище Центробанка в Москве, остальное — в других подразделениях ЦБ по всей стране.

Те, кто представляет себе слиток золота чем-то огромным и внушительным, разочаруются. Он небольшой, хотя и тяжелый — 12-13 килограммов. Стоит примерно 30 миллионов рублей (рыночная цена постоянно меняется, это текущий показатель). Слитки укладывают в контейнеры по 20 штук и аккуратно пломбируют. Проба металла — не ниже 995/1000.

Многие государства закупают золото за рубежом, но у России хватает собственных золотодобытчиков. Лишь иногда Центробанк приобретает драгметалл у стран-союзников — из политических соображений.

О том, стоит ли вообще держать международные резервы в золоте, горячо спорят. Некоторые предпочитают американские доллары. Но слитки везде популярны. В развитых странах на желтый металл приходится 60-70 процентов резервов.

И понятно почему: золоту не страшны никакие экономические катаклизмы. Даже если все другие активы резко подешевеют, оно не обесценится.