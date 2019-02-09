Подогнать цифры: почему России повысили рейтинг

России повысили рейтинг до инвестиционного уровня. Свое решение агентство Moody's объяснило укреплением госфинансов, а также снижением уязвимости страны к внешним шокам. Рейтинговые агентства исчерпали «даже самые фантастические аргументы против повышения суверенного рейтинга России», считают чиновники. Впрочем, эксперты не так позитивны. Они сомневаются в росте российской экономики, который показывает Росстат . Кроме того, нельзя забывать о готовящихся «адских» санкциях США.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня «Baa3». Об этом сообщается в официальном сообщении агентства. Долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ был повышен с «Ba1», а прогноз был изменен с «позитивного» на «стабильный».

Повышение рейтинга России в агентстве объясняют позитивным влиянием политики последних лет, направленной на укрепление надежных государственных финансов и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости России к внешним шокам, например санкциям.

«Сохраняющаяся уязвимость перед дальнейшим внешним шоковым воздействием, например продолжающейся, хотя и сниженной зависимостью от цены на нефть и по-прежнему высокой геополитической напряженностью, замедлила возвращение к инвестиционному рейтингу», — объяснили в агентстве Moody's.

Российские чиновники уже прокомментировали решение агентства.

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что агентство, повысив рейтинг России, оценило успехи экономической политики Москвы.

Он также добавил, что решение Moody's является справедливым.

По его словам, теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют инвестировать в Россию.

Так, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в январе подтвердило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на нижней ступени инвестиционного уровня «ВВВ-». Прогноз по рейтингу был оставлен «стабильным».

Ранее рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

Fitch отмечало, что позитивный прогноз отражает «продолжающийся прогресс в укреплении основ экономической политики, основанной на гибком обменном курсе, твердой приверженности к таргетированию инфляции и продуманной бюджетной стратегии».

Судя по пересмотренным данным статистики, рост экономики России в 2018 году превысил отметку в 2%.

Так, недавно Росстат обнародовал данные, согласно которым ВВП России вырос на 2,3% в 2018 году.

Росстат в специальном комментарии к первой оценке ВВП пояснил, что наибольшее влияние на рост индекса оказали отрасли «Добыча полезных ископаемых», «Торговля оптовая и розничная», «Транспортировка и хранение» и «Строительство». Кроме того, экспорт рос темпами, опережающими прирост импорта, — 6,3% против 3,8%.

«Повышение оценки роста экономики объясняется ускоренным ростом в строительном секторе, предполагаемо, в связи с проектом «Ямал СПГ» — это означает, что примерно треть прошлогоднего роста связана с деятельностью сектора добычи полезных ископаемых», — подсчитала главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.

Кроме того, позитивную роль в улучшении динамики ВВП также сыграл рост производственных запасов, выраженный интенсивной закупкой впрок экономическими агентами оборудования, сырья и материалов в целях хеджирования возможных инфляционных рисков в ближайшем будущем, поясняли эксперты. Впрочем, они скептически относятся к подобному манипулированию цифрами Росстатом, в котором недавно сменился глава.

При этом важный для рейтинговых агентств показатель состояния федерального бюджета находится на высоком уровне.

Так, профицит российского бюджета в прошлом году составил около 2,746 триллиона рублей, или 2,7% ВВП, сообщал ранее Минфин . Доходы бюджета достигли 19,455 триллиона рублей, расходы — 16,709 триллиона рублей.

Таким образом, профицит бюджета превысил заложенный в законе показатель в 2,1% ВВП.

Впрочем, риск последствий от введения санкций в отношении России никто не отменял.

Неизвестно, что будет с рейтингом России, если США введут «драконовские санкции».

Напомним, Америка продолжает угрожать России введением запрета на покупку госдолга на вторичном рынке, а также новыми ограничениями в адрес системно значимых российских банков.

Изначально дополнительный жесткий пакет ограничений из-за предполагаемого вмешательства России в выборы США в 2016 году мог быть введен до 6 ноября прошедшего года. Однако рассмотрение вопроса было отложено.