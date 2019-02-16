США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы

В пятницу министерство финансов США информировало о введении новых ограничительных мер в отношении "лиц, связанных с бывшим нелегитимным президентом Николасом Мадуро , который продолжает проводить репрессии в отношении демократии", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что американский минфин продолжит работу по преследованию высших чиновников Венесуэлы, которые помогли "нелегитимному режиму Мадуро подавить венесуэльский народ".

Американские санкции, которые призваны привнести положительные изменения в поведении указанных лиц, могут быть сняты, если они "предпримут конкретные и значимые шаги по восстановлению демократического порядка в стране и откажутся принимать участие в нарушении прав человека, выскажутся против совершенных правительством преступлений и начнут борьбу с коррупцией в Венесуэле".