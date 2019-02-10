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Сделай российский минтай снова великим 

BFM.RU + ещё 24 1 час назад
Почти половина всех рыбных палочек в американских школьных столовых сделана из российского сырья, переработанного в Китае, сообщает телеканал CNN. Минтай, добываемый в Беринговом, Охотском и Баренцевом морях, дешевле того, что ловят на Аляске.
Американские рыбаки надеялись, что политика Дональда Трампа по защите внутреннего рынка поможет побороть ценовое преимущество российской рыбы. Однако продукты переработки российского минтая из КНР Вашингтон исключил из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами.
Пекин, в свою очередь, не стал отменять ответные пошлины на минтай из США. Теперь американцам приходится платить дополнительно 25% за поставки этой рыбы в Китай.
Отразится ли рыбный скандал на позициях Трампа, комментирует политолог-американист Михаил Синельников-Оришак:
Михаил Синельников-Оришак политолог-американист «Я думаю, если так пойдет и дальше, Трампу будут ставить в вину и погоду, и какие-то проблемы на дорогах. Во всем виноват Трамп. Что ж, в этом подходе нет ничего нового. Как-то комментировать это на полном серьезе с точки зрения политологии… Это можно рассказать как анекдот. Мне как политологу просто интересно, все-таки насколько далеко они зайдут. После каждого нового витка и порций обвинений в адрес Трампа кажется, что, наверное, на этом они остановятся, дальше уже вроде бы некуда. Но, оказывается, еще есть куда. Сейчас это, можно сказать, легкая пристрелка, чтобы поддерживать градус настроений против Трампа на нужном уровне, это еще не нападки. Но если сейчас они до этого доходят, то очень интересно, что будет дальше».
В июне прошлого года США ввели тарифы на импорт продукции из КНР на 50 млрд долларов. Поводом для этого стало обвинение Пекина в краже американской интеллектуальной собственности и технологий и в осуществлении несправедливой торговой практики. Китай ввел ответные пошлины в размере 25% на товары из США общей стоимостью 34 млрд долларов, главным образом на сельскохозяйственную продукцию, морепродукты и автомобили.
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Комментарии194
Экономика , Видео , Рынки , Дональд Трамп , CNN
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