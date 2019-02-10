В МВФ назвали условие поддержки Пакистана

Лагард встретилась с Ханом в Дубае.

"У нас была хорошая, конструктивная встреча с премьер-министром Ханом, во время которой мы обсудили недавние события в экономике и перспективы Пакистана в контексте продолжающихся обсуждений относительно программы поддержки МВФ", — заявила Лагард.

"Я повторила, что МВФ готов поддержать Пакистан. Я также отметила, что решительная политика и серьезный пакет экономических реформ поможет Пакистану восстановить устойчивость экономики и заложить основы для более стабильного роста, включающего все слои общества", — добавила Лагард.

Пакистан сталкивается с финансовыми трудностями, включая дефицит бюджета и платежного баланса.

Ранее в Исламабаде заявили, что рассчитывают получить часть необходимых средств от МВФ, а часть — от своих союзников. Фонд в свою очередь может потребовать от Пакистана расширить систему налогообложения и сократить расходы, не предназначенные для развития экономики республики.

В последний раз Пакистан обращался в МВФ за помощью в 2013 году — тогда страна получила кредитную линию на 5,3 миллиарда долларов.