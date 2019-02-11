Названы расходы на нацпроекты в России

Стали известны расходы на нацпроекты в России

Расходы на нацпроекты в России с 2019 по 2024 годы составят 25,7 трлн руб., следует из целевых показателей и основных результатов реализации национальных проектов, опубликованных на сайте правительства, сообщает РИА «Новости»

Из общего бюджета национальных проектов 13,158 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, 7,515трлн — из внебюджетных источников.

Расходы региональных бюджетов на нацпроекты оцениваются в 4,9 трлн руб.

Расходы на нацпроект «Экология» составят 4,041 трлн руб., на «Демографию» — 3,105 трлн руб., на «Здравоохранение» — 1,725 трлн руб., на проект «Цифровая экономика» — 1,634 трлн руб., на проект ««Жилье и городская среда» — 1,066 трлн руб.

На «Образование» и «Науку» — 784,5 млрд и 636 млрд руб. соответственно. На нацпроект «Культура» — 113,5 млрд руб.