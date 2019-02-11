Назад в девяностые: ларьки и палатки возвращаются

Назад в девяностые: ларьки и палатки снова узаконят

Власти признали бесполезность борьбы с торговыми палатками и ларьками и намерены вернуть их на улицы. Минпромторг разработал законопроект, который регулирует работу нестационарной торговли. Утверждается, что это даст 250 тысяч новых рабочих мест и защитит малый бизнес от произвола местных властей.

Минпромторг намерен вернуть на улицы российских городов палатки и ларьки. В Госдуму уже внесен разработанный законопроект о нестационарной и мобильной торговле, сообщают «Известия»

«Наши крупные торговые сети занимают 30-40% рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов», — сообщил изданию заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Чиновник сравнил развитие розничной торговли в России с развитием ее в других странах и подчеркнул, что в РФ «в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах».

Еще один аргумент Минпромторга в пользу возвращения ларьков на улицы российских городов и сел — новые рабочие места. Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. Дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура, отмечают в ведомстве.

Малая нестационарная розница дает рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах.

По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест.

На вопрос издания, а зачем тогда тогда было запрещать и сносить ларьки, чиновник ответил так: «Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами. И сделать все красиво, удобно и комфортно для потребителей».

Придет новый глава и все снесет

Минпромторг признает, что в регионах малые торговые форматы сохранились, особенно в небольших населенных пунктах, где торговым сетям работать невыгодно. Но зачастую наличие палаток зависит «от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета». Но там, где есть нормальное отношение к торговле, нестационарные и развозные форматы развиваются.

«Потом может прийти другой глава и принудительно все убрать. Именно поэтому для защиты прав предпринимателей мы и разработали законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли», — отметил Евтухов, добавив, что законопроект как раз направлен на то, чтобы закрепить необходимые гарантии их деятельности.

Малые форматы необходимы еще и потому, что в России имеется серьезный дефицит качественных торговых площадей. Малому бизнесу приходится переводить квартиры на первых этажах жилых домов в магазинчики, ютиться в подвалах.

Кроме того власти узаконить по-новому торговые рынки. Готовится отдельный законопроект. По нему заканчивается процедура согласования, затем он будет внесен в правительство и Госдуму.

За последние 10 лет количество рынков, признали в Минпромторге, сократилось катастрофически — в 5-6 раз.

При этом чиновник уверен, что людям рынки интересны. «Ведь это не просто место, куда приходят за покупками. Там свой колорит. Сейчас в Москве появились рынки нового формата с большими фудкортами, куда люди приходят покушать, пообщаться, приятно провести время», — говорит Евтухов.

Ночь длинных ковшей

Рынки сегодня востребованы во всем мире. Например, в Испании 50% фреша (свежих овощей, фруктов, мяса, рыбы) продается именно на рынках. Минпромторг также намерен разрешить торговлю сезонной продукцией от фермерских хозяйств, в том числе и из автомобилей.

Напомним, в начале декабря 2015 года правительство Москвы приняло постановление, дающее городу право сносить объекты без суда, если они попали в список «самовольно возведенных строений, угрожающих здоровью и жизни москвичей». В первую часть списка попали 104 объекта, среди которых палатки у метро «Чистые пруды», часть киосков на «Кропоткинской», здание над выходом из метро «Сухаревская», ТЦ «Пирамида» на Пушкинской площади, палатки на «Маяковской», «Соколе», «Новослободской» и т.п. Собственники наиболее крупных объектов до последнего не верили, что постановление не злая шутка, и сносить источники дохода не собирались.

В итоге в ночь на 9 февраля 2015 года в городе были одновременно снесены десятки торговых киосков.

Знаменитая «Пирамида» держалась дольше всех — причем уже после того, как стало известно о ее печальном будущем, но еще до сноса ее продали неизвестному предпринимателю. Смысл такой финансовой операции до сих пор официально никто не пояснил.

Массовый снос ларьков, получивший в народе название «ночь длинных ковшей», вызвал большой резонанс. Горожане возмущались, что теперь им негде купить привычный батон хлеба по дороге домой, а за бутылкой воды теперь приходится делать крюк через супермаркет и стоять в очередях. Предприниматели рассказывали о том, как лишились последнего источника дохода, и жаловались, что им не оставили альтернатив.

«В Москве не развит качественный стрит-ритейл. Нет крошечных овощных рынков, мясных лавок в жилых кварталах. Мелкие скобяные лавки с мылом и батарейками — отличительная особенность европейских городов», — комментировал тогда основатель компании Ideas4Retail Евгений Бутман в исследовании «Повседневность: хватит торговли», сделанном институтом «Стрелка».

Власти настаивали, что работа по выявлению самостроя ведется в постоянном режиме. Нет оснований для прекращения деятельности по обеспечению общественной безопасности», — отмечали в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.