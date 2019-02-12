Севморпути не хватило прорывного роста

Северный морской путь поражает ростом перевозок грузов. Однако текущих успехов оказывается недостаточно для будущего прорыва и перевозки 80 млн тонн грузов, как прописано в майском указе президента. Причем это признают не только эксперты, но и сами чиновники. Почему же они заранее ждут провала и можно ли что-то исправить?

Объем грузов, перевезенных по северному маршруту, растет каждый год. В 2010 году по Севморпути перевезли менее 1 млн тонн грузов, в 2017 году — 10,7 млн тонн, а в прошлом году — 18 млн тонн. За восемь лет — почти двадцатикратный рост.

В майских указах президента стоит цель — нарастить грузоперевозку по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году. Кажется, что рост в четыре раза за шесть лет — это вполне реальная история.

Однако текущих успехов оказывается недостаточно для будущего прорыва. Чиновники признаются, что реализовать поставленную президентом задачу будет непросто. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на днях признал, что грузопоток по Северному морскому пути пока не выходит на 80 млн тонн в год к 2024 году, которые поручил обеспечить президент РФ Владимир Путин . По его словам, текущих объемов перевозки недостаточно для выполнения поручений президента, но это не значит «невозможно».

«Я уверен, что если этой темой заниматься серьезно и профессионально, то все возможности для выполнения поставленных президентом задач существуют», — отметил Юрий Трутнев.

Один из путей решения проблемы, по мнению вице-премьера, — скорректировать работу с держателями лицензий, которые не соблюдают условия освоения месторождений.

Эксперты с признанием чиновника согласны. «Трудно спорить», — говорит глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев . «К 2024 году 80 млн тонн не будет достигнуто. Там не будет такого грузопотока», — говорит и директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов

Откуда такой скепсис, что не так?

«Те люди, которые подносили президенту указы, касающиеся грузооборотных частей, — фантазеры. Переходя из ведомства в ведомство, каждый прибавлял по нолику. Но у них нет маркетингового обоснования 80 млн тонн», — считает Безбородов.

Сегодня рост объема грузоперевозок обеспечен реальными экономическими потребностями — перевозкой СПГ, угля, работами по нефтегазу и северным завозом через Архангельский транспортный узел, тогда как в майских указах цифра ничем не обеспечена, поясняет эксперт.

«Рост прекратится, как только «Новатэк» достроит последнюю очередь «Ямал-СПГ». Все остальные проекты выглядят фантастическими», — говорит Безбородов.

Чем обеспечен рост перевозок сегодня? «Рост связан с увеличением перевозки СПГ на 8 млн тонн — это основная причина, и увеличением отгрузки нефти Новопортовского месторождения», — отмечает Григорьев.

Важную роль сыграл проект «Новатэка» «Ямал-СПГ». Сначала возили стройматериалы, а теперь сжиженный природный газ, причем как в Европу, так и в Азию. В ноябре 2018 года на год раньше запустили третью очередь «Ямал-СПГ», что поможет нарастить объемы перевозок по Севморпути еще и в этом году. В сумме три линии произведут 16,5 млн тонн СПГ за год (по 5,5 млн тонн каждая линия). Небольшой вклад в динамику перевозки грузов по Севморпути «Новатэк» внесет и в 2020 году, так как в конце 2019 года заработает четвертая очередь Ямал-СПГ (ее мощность значительно меньше — 900–950 тыс. тонн в год). В итоге ямальский СПГ-завод на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения будет ежегодно добывать 17,4 млн тонн СПГ в год.

Сегодня активно пользуется услугами нового северного маршрута также «Газпром нефть» , которая разрабатывает месторождение за Полярным кругом. Компания наращивает добычу нефти на Новопортовском месторождении на полуострове Ямал. В прошлом году добыча выросла до 7 млн тонн, а в этом году будет достигнут пик добычи в 8 млн тонн.

За счет чего же будут расти перевозки грузов по Северному морскому пути без этих проектов — экспертам непонятно. У «Новатэка» есть планы на перспективу, в частности, по заводу «Арктик-СПГ». Если рыночная конъюнктура из-за Китая не изменится, то они реализуются. А вот планы по добыче угля в Диксоне или добычи нефти на Пайяхском месторождении вряд ли реализуются. Тогда как в осеннем плане Минтранса эти проекты были указаны для обоснования выполнения майского указа по перевозке грузов по СМП.

«Утвержденные проекты разработки месторождений нефти и газа развиваются по плану. Производство и грузопоток «Норильского Никеля» стабильны. Но неопределенность с угольными проектами (ВостокУголь, Северная Звезда) на Таймыре и нефтяным Пайяхским месторождением — запасы должных объемов не утверждены, ведутся геологоразведочные работы. Проекты разработки не представлены», — указывает Михаил Григорьев.

Алексей Безбородов «советует» чиновникам не переживать за невыполнение грузовых планов по Севморпути.

«Найдутся отговорки. Цикличность погоды такова, что через пару лет все сковывает льдом и все — большой привет. Ничего тут не сделаешь», — говорит эксперт.

Теоретически новым драйвером роста грузоперевозок по Северному морскому пути можно сделать транзит.

«Сейчас большая часть грузов относится к РФ, то есть это наш импортно-экспортный груз, в основном экспортный либо каботажный (перевозка груза в пределах одной страны — прим. ВЗГЛЯД). Транзитного груза там нет: прошло всего девять пароходов. Ресурса для роста нет. Но если станет теплее хотя бы на 1,5 градуса, то транзит придет и будет хорошо. Но до серьезных объемов транзита по Севморпути надо ждать как минимум лет пять–шесть», — считает Безбородов.

Как потепление связано с развитием транзита грузов по Севморпути?

«Когда отойдет северный лед, понизится требование к ледовой классности пароходов, которые везут грузы по Севморпути. И тогда транзитеру не надо будет инвестировать в суда высокого ледового класса, что очень дорого», — поясняет эксперт.