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Приамурье представит на форуме в Сочи инвестпроект стоимостью более 1,8 млрд рублей 

ТАСС + ещё 14 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Делегация Амурской области представит на Российском инвестиционном форуме проект стоимостью более 1,8 млрд рублей по строительству транспортно-логистического комплекса в зоне трансграничного автомобильного моста через реку Амур. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор регионального Агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.
"Делегация Амурской области представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи инвестпроект стоимостью более 1,8 млрд рублей по строительству транспортно-логистического комплекса в зоне трансграничного автомобильного моста через реку Амур между городами Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (КНР), — сказал он. — Создание транспортно-логистического комплекса в зоне трансграничного автомобильного моста через реку Амур позволит создать более 150 рабочих мест, увеличить налоговые поступления в региональный бюджет, даст синергетический эффект при развитии смежных областей (логистики, торговли, инвестиций в инфраструктуру)".
Пузанов уточнил, что проект разработан с учетом строительства международного автомобильного мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ, после открытия которого ожидается рост грузооборота между двумя странами. Комплекс планируется возвести в Благовещенске на территории опережающего социально-экономического развития, что предполагает определенные преференции для инвесторов, а значит, может послужить дополнительным стимулом для их привлечения. Комплекс позволит использовать возможности приграничного сотрудничества и сформировать новый международный коридор "Амур-1". Проект, в частности, предусматривает строительство складских помещений с погрузочно-разгрузочными площадками и прирельсовыми платформами, железнодорожного терминала с подъездными путями, контейнерного терминала, стоянок и центра логистики.
Комплекс разместится на территории площадью 51,3 га. Период реализации проекта — два года, срок окупаемости — около семи лет. Предполагается, что объем обработки контейнеров и автотранспорта составит 4 млн т грузов.
Программой участия делегации Амурской области в сочинском форуме предусмотрены выступления на панельных сессиях по актуальным направлениям развития региона, презентация его инвестиционных возможностей, встречи с потенциальными инвесторами, подписание ряда соглашений. Кроме того, состоится диалог с федеральными министрами по ключевым направлениям развития области, обсуждение предложений и перспектив.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Его главная тема в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.
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Экономика , Автоспорт , Наука , Наука и техника , Общество , Политика , Технологии , РИФ Сочи 2019 , ИТАР-ТАСС
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