Кондитеры решили отпустить цены на свою продукцию

В начале этого года рост цен на кондитерские изделия в России ускорился в среднем в три раза.

По данным Росстата, только за январь 2019 года кексы и рулеты подорожали сразу на 0,9 процента, тогда как за весь прошлый год — на 3,5 процента, пряники за месяц выросли в цене на 0,97 процента, а за прошлый год — на 3,8 процента, торты — за последний месяц подорожали на 0,81 процента, а за весь прошлый год — на 5,25 процента. Шоколад за январь вырос в цене на 0,72 процента, а за год — на 1,71 процента.

Самый высокий темп роста подорожания набрали шоколадные конфеты. За январь 2019 года цены на эту сладость выросли на 0,94 процента, тогда как за весь прошлый год всего на 0,84 процента.

Таким образом, шоколадные конфеты сейчас стоят в среднем 562 рубля за килограмм и дорожают в 13 раз быстрее, чем в прошлом году.

Для роста цен на кондитерскую продукцию есть объективные предпосылки, отметил в беседе с "РГ" исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин.

В 2018 году был зафиксирован ускоренный рост цен на важнейшие ингредиенты, такие, например, как сахар и сухое молоко. С января 2019 года с 18 до 20 процентов увеличилась ставка налога на добавленную стоимость (НДС), отметил эксперт.

Кстати, по данным Росстата , стоимость сахара за прошлый год выросла на 30 процентов.

"Большинство предприятий отрасли в прошлом году старались удерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке. Среднемесячные оптово-отпускные цены практически по всем категориям кондитерской продукции были ниже, чем в 2017 году", — сказал Лашманкин.

Выросли цены лишь на некоторые группы сахаристых кондитерских изделий, в частности, на карамель — на 2,8 процента, мармелад — на 6 процентов, зефир — на 2 процента и на шоколадные конфеты.