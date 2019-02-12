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Россия выигрывает санкционную войну 

Рамблер 12 февраля 2019
Санкции США — это война, и Россия ее выигрывает, пишут «Вести. Экономика».
Издание называет санкционную политику Соединенных Штатов в отношении России «войной на истощение» и при помощи свежей статистики объясняется, что Россия нисколько не истощена.
Так, согласно данным Росстата, сальдо торгового баланса России, то есть разница между стоимостью импорта и экспорта, положительно, несмотря на падение нефтяных котировок в четвертом квартале 2018 года.
Производство сырой нефти, по-прежнему главного экспортного товара России, заметно выросло в апреле прошлого года — именно тогда США ввели санкции против «Русала» бизнесмена Олега Дерипаски. Тот прирост примерно на 500 тысяч баррелей в сутки при нынешней стоимости нефти увеличил нефтяную прибыль России на миллиард долларов в месяц.
Рубль стабилен в течение последних шести месяцев, порой хоть и сильно колеблясь, но каждый раз возвращаясь в довольно узкий диапазон 64-70 за доллар.
Наконец, в течение 2018 года товарооборот между Россией и Китаем впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов. Более того, после ноябрьского визита в КНР российский премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу, чтобы товарооборот достиг 200 миллиардов.
Комментарии898
Экономика , Видео , Статьи , Дмитрий Медведев , Олег Дерипаска , Росстат , Русал
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