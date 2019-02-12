Россия выигрывает санкционную войну

Санкции США — это война, и Россия ее выигрывает, пишут «Вести. Экономика».

Издание называет санкционную политику Соединенных Штатов в отношении России «войной на истощение» и при помощи свежей статистики объясняется, что Россия нисколько не истощена.

Так, согласно данным Росстата , сальдо торгового баланса России, то есть разница между стоимостью импорта и экспорта, положительно, несмотря на падение нефтяных котировок в четвертом квартале 2018 года.

Производство сырой нефти, по-прежнему главного экспортного товара России, заметно выросло в апреле прошлого года — именно тогда США ввели санкции против «Русала» бизнесмена Олега Дерипаски . Тот прирост примерно на 500 тысяч баррелей в сутки при нынешней стоимости нефти увеличил нефтяную прибыль России на миллиард долларов в месяц.

Рубль стабилен в течение последних шести месяцев, порой хоть и сильно колеблясь, но каждый раз возвращаясь в довольно узкий диапазон 64-70 за доллар.